Başika gerilimi tırmanıyor; Irak’ta Türk bayrağını yırttılar

Irak Basra'da Türk Ordusu'nun askeri operasyonlarını protesto eden bir grup, Türk bayrağını yırttı.

Sözcü’nün haberine göre, Meclis’ten geçen sınır ötesi harekat tezkeresi ardından, Irak ile Türkiye hattında o günden bu yana karşılıklı bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilim sonucu son olarak, Başika’da bulunan Türk askerlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen grup, Türk bayrağını yırttı.

Ne olmuştu?

Irak, Musul yakınlarındaki Başika’da bulunan Türk askeri birliğinin bölgeden geri çekilmesini isterken, Ankara Irak’ın bu kararını kınamıştı.

IŞİD karşıtı koalisyonda görevli ABD'li komutanı albay John Dorrian ise Irak topraklarında bulunan Türk askerinin koalisyon güçlerine dahil olmadığını söyleyip “Türk ordusu izinle gelmemiştir ve illegaldir” demişti. Dorrian daha sonra verdiği demeçte bu açıklamayı yalanlamıştı.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi de Irak topraklarında bulunan Türk askeriyle ilgili “Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum” ifadesini kullanmıştı.

Son olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Irak'ta yapılması planlanan operasyonlar Irak hükümeti önderliğinde olacak. Türk askerinin bu operasyonlarda yer alıp almayacağıysa Irak yönetimine bağlı” demişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise “Irak hükümeti ne derse desin Türk askerinin varlığı devam edecek” diyerek, Irak ve ABD'ye tepki göstermişti.