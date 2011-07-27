-BAŞIBOŞ KÖPEK DEHŞETİ MALATYA (A.A) - 27.07.2011 - Malatya'nın Merkez Karagöz köyü Yapraklı Mezrasında yaşayan Gülbahar Kar (7), bahçede oyun oynarken, çevredeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük Gülbahar, yaşam mücadelesi veriyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yapraklı Mezrasında ailesiyle yaşayan Gülbahar Kar (7), bahçede halı yıkayan annesine 100 metre mesafede oyun oynağı sırada, çevredeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük kızı metrelerce sürekleyerek elbiselerini parçalayan köpekler, vücudunu çeşitli yerlerinden ısırdı. Annesi Elifhan Kar'ın müdahale etmesi üzerine köpeklerden kurtarılan küçük kız, otomobille Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Durumu ağır olan Gülbahar'ın enfeksiyon riski bulunduğunu belirten uzmanlar, 72 saat yoğun bakımda tutulacağını bildirdi. -''BELEDİYEYE DEFALARCA BİLGİ VERMİŞLER''- Gülbahar'ın annesi Elifhan Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını fark ettiğinde köpekleri güçlükle uzaklaştırabildiğini belirterek olayı şöyle anlattı: ''Rençber olarak çalıştığımız evin yanındaki bahçede halı yıkıyordum. Kızım da az ileride oyun oynuyordu. Bir ara gözden kayboldu. Bu sırada havuzdan su pompaladığımız için gürültü vardı. Su pompasının şalterini kapattığımda kızımın çığlıkları ve köpeklerin seslerini duydum. Hemen koştum ve yanına gittim. Olay yerine gittiğimde dehşete kapıldım. Kızımın üzerindeki elbiseler tamamen parçalanmış ve 15 köpeğin onu parçalamak için ısırdığını ve bir yandan da sürüklediğini gördüm. Köpeklere doğru koşarak taşladım. Bir ara gittikleri yöne doğru sürüklemek istedikleri kızımı bırakarak uzaklaştılar. Kanlar içindeki kızımı kucakladım. Komşuların da yardıma gelmesiyle bir araca binerek hastaneye geldik. Şimdi burada Allah'a onu iyi etmesi için yalvarıyorum.'' Kar ailesine komşu olan Osman Keskin de çok sayıda başıboş köpeğin ilk saldırısının olmadığını iddia ederek, konuyla ilgili defalarca belediyeyi aradığını ancak ilgilenenin çıkmadığını söyledi. Keskin, ''Komşularımızın tavuklarını yediler. Büyükbaş hayvanlarımıza ve çocuklarımıza defalarca saldırdılar. Her olaydan sonra Malatya belediyesini arayarak ihbarda bulundum ama hiç bir zaman ilgilenmediler'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken minik Gülbahar'ın ailesi belediye aleyhine suç duyurusunda bulundu.