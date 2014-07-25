Başı ezilerek öldürülen motorcuyu 300 motorsikletli arkadaşı karşıladı

Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan; ancak Şanlıurfa’da metruk bir evde silahla vurulmuş ve başları taşla ezilmiş halde bulunan iki arkadaştan Engin Öksüz’ün cenazesi İstanbul’a getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirilen cenazeyi, yaklaşık 300 motosikletli karşıladı.

İstanbul’dan motosikletle Güneydoğu turuna çıkan; Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ndeki metruk bir evde cesetleri bulunan 2 arkadaştan, uluslararası bir petrol şirketinde çalışan 33 yaşındaki Engin Öksüz’ün (33) cenazesi, saat 00.30’da uçakla Sabiha Gökçen Havavlimanı’na getirildi.

Beykoz Kavacık’ta ikamet eden evli ve bir çocuk babası Engin Öksüz’ün cenazesine eşlik etmek ve yaşanan olaya tepki göstermek için sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen yaklaşık 300 motosikletli, Beykoz Kavacık Köprüsü’nde toplandı.

TEM otoyolunu trafiğe kapattılar

Saat 23.00’da kornalarını çalarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru harekete geçen motosikletçiler, TEM Otoyolu’nu kısa bir süre trafiğe kapattı. Motosikletli gruplar daha sonra Engin Öksüz’ün cenazesinin geleceği Sabiha Gökçen Havalimanı geldi.

‘Motosiklet camiası olarak çok üzüntülüyüz’

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden İstanbul Sivil Motorize Arama Kurtarma Grup Başkanı Aşir Ergin, "Bizim amacımız bu soruşturmanın biran önce açığa kavuşturulması. Arkadaşlarımızı öldüren canilerin bulunmasını istiyoruz. İki arkadaşımız Şanlıurfa’da tura çıktıkları zaman cinayete kurban gittiler. Motosiklet camiası olarak çok üzüntülüyüz. Emniyet güçlerinden biran önce cinayet faillerinin bulunmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

Yakınları sinir krizleri geçirdi

Engin Öksüz’ün cenazesi Şanlıurfa’dan uçakla gece saat 00.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Türk bayrağına sarılı olarak gelen Öksüz’ün cenazesi, havalimanında hazır olarak bekletilen cenaze aracına konuldu. Bu sırada Öksüz’ün yakınları sinir krizleri geçirdi. Havalimanından motosiklet konvoyları eşliğinde Kavacık Yıldırım Beyazıt Camisi morguna getirilen Engin Öksüz’ün cansız bedeninin, Kavacık Hasan Yavuz Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.