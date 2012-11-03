Başhekimler sadece tıbbi hizmetlerden sorumlu tutulacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin idari işleyişleri kapsamında yeni bir dönemin başlanacağı duyuruldu. Bu anlamda yöneticilerin görevleri yeniden tanımlanarak, kamu hastane birliklerinin 87 genel sekreteri atadığı bildirildi. Başhekimlerin de artık sadece tıbbi hizmetlerden sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, ''Kamu hastane birlikleri, kamu hizmeti sunan hastanelerin, her ilde bir tane kurulan birlik bölgesi içerisinde tek bir yönetim altında toplanmasıdır'' dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla birlik bulunduğunu belirten Çağıl, bu nedenle 87 birlik genel sekreterinin görev yapacağını duyurdu.



Sözleşmeli yönetici dönemi başladı



Yeni sistemle gelen en önemli değişiklikle hastaneler ve bunların bağlı olduğu birliklerdeki yöneticilerin tümünün sözleşmeli hale geldiğini açıklayan Çağıl, sözleşme süresince bu yöneticilerin belirli kriterler baz alınarak karneyle takip edileceğini ifade etti.

Karnesi iyi olanların görevine devam edebileceğini, yeterli başarı gösteremeyenlerin ise ya kazancının düşeceğini ya da ''sınıfta kalacağını'' söyleyen Çağıl, bunların sözleşmesinin sona ereceğini kaydetti.



Çağıl, söz konusu sistemdeki amacın, hastanelerde vatandaşa daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirtirken, ''Bir yöneticinin karnesinde hangi notlar olacak '' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Sağlık hizmetlerini, hastaneleri her yönüyle takip ediyoruz. Hazırladığımız çok değişik karne notlarını oluşturacak parametreler var. Mesela en önemlileri çalışanlarla hastaların memnuniyeti. Bu en önemli parametrelerden birisi. Yine hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşmasındaki süreler.

Gecikme var mı, zamanında ulaştırabiliyor muyuz veya ihtiyaç olan malzemeyi temin edebilme kabiliyeti. Bunu doğru bir şekilde takip etme. Bunun gibi yüze yakın parametre karne notunu oluşturacak. Hizmet kalitesi, tıbbi hizmetin kalitesi, aynı hastanın tekrar hastaneye gelme oranı gibi birçok parametre var. Bunlar yöneticilerimizin karne notlarını oluşturacak.''



'Bazı durumlarda ikinci şans verilmeyecek'



Yılda iki defa genel değerlendirme yapılacağını, bunun dışında da her ay gözlemciler vasıtasıyla notlar verileceğini belirten Çağıl, obezite mücadelesi yapan ya da 112 acil gibi bakanlığın diğer birimlerinin vereceği notların da göz önüne alınacağına dikkat çekti.

Bazı önemli parametrelerin yerine getirilmemesi halinde ise yöneticilere ikinci bir şans tanınmayacağını vurgulayan Çağıl, ''Ciddi sağlık problemlerine sebep olabilecek, vatandaşımızın sağlık hizmeti alımını aksatabilecek ciddi noktalarda affetme, ikinci şans verme, ikinci altı ayı bekleme imkanımız yok. O noktalarda kötü not alındığında hemen ilişiği kesilecek'' şeklinde konuştu.

Başhekim yerine hekimbaşı

Başhekimlerin görev tanımlarının da değiştiğini bildiren Çağıl, başhekimlerin geçmişte hastanelerin tüm yönetiminden sorumlu olduğunu hatırlattı. Fakat ülkede eğitimi verilmesine rağmen sağlık idareciliğinin henüz gelişemediğine dikkati çeken Çağıl, şu bilgileri aktardı:

''Bundan sonrası için başhekim dediğimiz kişileri gerçek anlamda hekimlik hizmetlerinin, tıbbi hizmetlerin sorumlusu haline getiriyoruz. Onlar için hekimbaşı ya da tıbbi hizmetler direktörü diyebiliriz. Sadece tıbbi hizmetlerden, tıbbi hizmeti veren kişilerin, nöbetlerin, çalışma yerlerinin planlanması. Yani bugünkü başhekimlik, sağlık hizmetine artık ağırlık olarak yönelmiş bulunuyor.

Verdiğimiz sağlık hizmetinin kaliteli olup olmadığı, doğru hizmeti verip vermediğimiz hususları tamamen bugünkü başhekimlerin sorumluluğunda olacak.''



'Kamu hastanelerinin özelleştirilmesi hiç bir zaman gerçekleşmez'

''Kamu hastane birliklerinin kurulmasıyla, bir süre sonra kamu hastanelerinin özelleştirilmesinin gündeme geleceği'' tartışmalarının hatırlatılması üzerine Çağıl, ''Ülkedeki sağlık sistemi, hizmet sunumunda oluşmuş fiyatlar, özel hastanelerin bile 'lütfen bizi kamu satın alsın' dediği bir dönemde, kamu hastanelerinin özelleştirilmesi hiç bir zaman gerçekleşmez ki bu sistem bunu da öngörmüyor'' dedi.

Sistemin, tamamen işini yapamayan yöneticilerin, kamunun sağladığı olanaklar içinde oturduğu koltuktan kalkmaması durumunun ortadan kaldırdığına dikkat çeken Çağıl, bunun sağlık hizmetinin gelişmesinin bugüne kadar engelleyen en önemli problemlerden biri olduğunu vurguladı.



'Vatandaş memnuniyeti artacak'



Vatandaş memnuniyetini artırmanın öncelikli amaçları olduğunu söyleyen Çağıl, hizmetin iyi sunumuyla memnuniyetin daha da artacağını söyledi. Hasta memnuniyetini çok yakından takip edeceklerini ifade eden Çağıl, bunun anketler ya da bakanlığın SABİM gibi iletişim hatları yoluyla yapılacağını bildirdi.

Otelcilik hizmeti için ayrı yönetici

Bakanlık hastanelerinde otelcilik hizmetinin de verildiğini ve bu konuda ciddi mesafe katettiklerini söyleyen Çağıl, ''Bundan sonrasını çok daha profesyonellerin yönetimine devretmeyi düşünüyoruz. O sebeple birlik yapısında, kamu hastaneleri içerisinde özellikle belirli bir büyüklüğün üstündeki hastanelerde sağlık otelciliğini çok daha geliştirebilmeye yönelik ilave müdür dediğimiz otelcilik hizmetleri müdürlükleri oluşturduk. Bunlara yönelik altyapıyı da oluşturmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.