Başhekim, mahkeme kararı ile 'olmayan göreve' atandı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'nin Başhekimi iken 2011 yılında \'Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek\' mitingine katıldığı gerekçesiyle görevden alınan Uzman Dr. Mustafa Demirel, 6 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

Yeniden göreve dönmesi yönünde mahkemeden çıkan kararı değerlendiren ve halen özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Mustafa Demirel, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini ancak, şimdi de olmayan başhekimliğe dönme kararı verildiğini söyledi. Demirel, \"Ne diyelim sağlam duvar sallanır yıkılmaz” açıklaması yaptı.

Dr. Demirel, kamuya dönme yönünde bir düşüncesi olmadığını da vurgulayarak, \"Benim tek amacım vardı; FETÖ’cülerin o günlerde bana kurduğu kumpası ortaya çıkarmaktır. Haklılığım ortaya çıktı. Şimdi trilyonlar verseler dönmem” dedi.

Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'nin Başhekimi oyduğu 2011 yılında görevden alınan Dr. Mustafa Demirel, bu olayın ardından hukuki süreç başlattı. 2004 yılında Başhekimlik görevine başlayan ve şu an Özel Melikgazi Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapan Mustafa Demirel, 2011 yılında Ankara\'da 20 binin üzerinde sağlık çalışanının katılımıyla düzenlenen \'Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek\' mitingine katıldığı gerekçesiyle o günlerde dönemim Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara tarafından görevden alınmıştı. Dr. Demirel, o günlerde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

\"13 Mart\'ta sistemin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik Ankara\'da düzenlenen \'Çok Ses Tek Yürek\' mitingine, yönetim kurulu üyesi olduğum Kayseri Tabip Odası kararıyla katıldım. 20 bin kişinin katıldığı mitingde, içinde benim de bulunduğum görüntüler internet üzerinden İl Sağlık Müdürü Kadir Çetinkaya\'ya ulaşmış. Müdür beni evden arayıp, \'Gereğini yap\' dedi. Ben de \'Siz yapın\' dedim. Bunun üzerine Sayın Çetinkaya, 2004\'te dönemin İl Sağlık Müdürü İzzet Kavafoğlu\'na nezaketen verdiğim istifa dilekçesini yeni verilmiş gibi işleme koydu. İstifa dilekçesi, göreve geldiğimizde bu makama bağlı olmadığımızı ifade eden geleneksel bir uygulama. Zaten mevki- makam peşinde değilim. Bugüne kadar çalıştığım hastanelerde başarılı işlere imza attım. 13 Mart gerekçesiyle görevden alınan ilk doktor ben oldum, inşallah son olurum. Demokratik bir hakkın kullanımı nedeniyle görevden alınmam düşündürücü. Zaten seçimden sonra hastaneler birleştirilecek ve görev yaptığım kurumun başhekimliği ortadan kalkacaktı. Bundan sonra da başhekimliğe dönmeyi düşünmüyorum.\'\'

\'OLMAYAN BAŞHEKİMLİĞE DÖNME KARARI VERİLDİ\'

Bu kararı değerlendiren Demirel, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini, olmayan başhekimliğe dönmesi için karar verildiğini belirtirken, \"Ne diyelim; sağlam duvar sallanır yıkılmaz” ifadelerini kullandı. Demirel, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

\"2011 yılında TTB’nin mitingine katılmamı bahane edip kumpas kuran Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastanesi Başhekimliği görevinden alanlarla adalet önündeki mücadelemiz sonuçlandı. Ne yazık ki o dönemde idarecilik yapanların başta sağlık müdürü ve başhekimlerin tamamı FETÖ operasyonları kapsamında ya açığa alındı ya da hapse mahkum oldular. O dönemde İşçi Partili olmakla suçlandık. Fetöcülerle hiç yıldızımız barışmadı. Görevden alındığımızda yıl 2011, gazeteci arkadaşlar ‘Sağlığı kim yönetiyor bakanlık mı FETÖ mü?’ diye manşetler atılmasına rağmen kimse oynanan oyunu görmedi. Adalet geçte olsa tecelli etti. Olmayan başhekimliğe dönme kararı verildi. Ne diyelim sağlam duvar sallanır yıkılmaz.”



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