"Başhekim, evi tadilatta olduğu gerekçesiyle eşi ve çocuğunu hastaneye yerleştirdi" iddiası

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nin Başhekim Dr. Feyzullah H.'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hastanedeki özel odada kaldığı iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah H., ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Feyzullah H, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti.

Tadilat uzayınca otelden ayrılan Başhekim Feyzullah H'nin, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı iddia edildi. Feyzullah H'nin bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.