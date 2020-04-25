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Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş'ten "hastane köşesine anne-babasını terk edip kaçanlara" seslendi: Sizi ifşa etmemi ister misiniz?

25 Nisan 2020 08:14

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Koronavirüs tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen ve  tedavilerinin ardından hastanede kalmalarını isteyen çocuklarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Güneş, "Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisi gören anne babalarıyla ilgilenmeyen çocuklarına tepki gösterdi.  Doç. Dr. Güneş, tedavisi tamamlanan anne babasını almaya yanaşmayanlara tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bizim hayat felsefemiz anne-babaya of! bile demeyi yasaklamıştır. 

Buna rağmen virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar, biz hastane çalışanları olarak onları anne ve babamız olarak kabul edip her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bakımlarını yaparız.

Bu bizim insani, vicdani ve mesleki görevimiz. Biz bu görevimizi zevkle ve bir ibadet duygusuyla yapıyoruz. 

Ya siz hastane köşesine anne-babasını terk edip kaçanlar, telefonlarımıza dahi cevap verme nezaketinde bulunmayanlar. 

Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?"

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koronavirüshaberKocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma HastanesiMustafa Güneş
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