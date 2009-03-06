Başgardiyanı vurup firar ettiler

Niğde Yarı Açık Cezaevi'nde iki hükümlü, başgardiyanı tabancayla yaraladıktan sonra firar etti.



Alınan bilgilere göre, Niğde Yarı Açık Cezaevi'nde yatan hükümlü Vahit Asan ile Hüsamettin Kaymak, başgardiyan Abit Tüber'i (43) tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüber'in, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Firarilerin, plakası belirlenemeyen şahin marka otomobil ile kaçtıkları bildirildi. Bu arada, firar olayının ardından çevre illerin emniyet müdürlükleri hükümlülerin yakalanması için uyarıldı.

