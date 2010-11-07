T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞESGİOĞLU: GENEL TEMAYÜLE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ MUĞLA (A.A)

07 Kasım 2010 20:20

-BAŞESGİOĞLU: GENEL TEMAYÜLE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ MUĞLA (A.A) - 11.07.2010 - İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, ''Siyaset tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Bunu biz yıllardır beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla konuşacağız, değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ondan sonra genel temayül neyse onun doğrultusunda hareket edeceğiz'' dedi. Başesgioğlu, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe beldesinde düzenlenen yağlı güreşlere, güreş ağası İlhan Açıkgöz'ün davetlisi olarak katıldı. Er meydanına gelişinde davul ve zurnayla karşılanan Başesgioğlu, başpehlivanlık seçimini ve güreşleri Muğla Valisi Fatih Şahin ve AK Parti Muğla milletvekilleri Yüksel Özden ve Mehmet Nil Hıdır ile birlikte izledi. Başesgioğlu, gazetecilerin, ''AK Parti'den bir süre önce istifa ettiniz, aktif olarak siyasete devam edecek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bu güreşleri izlemeye geldim. İstifamın ardından kamuoyuna yazılı bir açıklamada bulundum. Bugün siyaset konuşmak istemiyorum. Siyaset tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Bunu biz yıllardır beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla konuşacağız, değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ondan sonra genel temayül neyse onun doğrultusunda hareket edeceğiz.'' Başesgioğlu, ''Referandum konusunda ve Anayasa Mahkemesinin kararı konusunda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ise ''Referandumda Türkiye için hayırlısı olur inşallah'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24