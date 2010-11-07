-BAŞESGİOĞLU: GENEL TEMAYÜLE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ MUĞLA (A.A) - 11.07.2010 - İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, ''Siyaset tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Bunu biz yıllardır beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla konuşacağız, değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ondan sonra genel temayül neyse onun doğrultusunda hareket edeceğiz'' dedi. Başesgioğlu, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe beldesinde düzenlenen yağlı güreşlere, güreş ağası İlhan Açıkgöz'ün davetlisi olarak katıldı. Er meydanına gelişinde davul ve zurnayla karşılanan Başesgioğlu, başpehlivanlık seçimini ve güreşleri Muğla Valisi Fatih Şahin ve AK Parti Muğla milletvekilleri Yüksel Özden ve Mehmet Nil Hıdır ile birlikte izledi. Başesgioğlu, gazetecilerin, ''AK Parti'den bir süre önce istifa ettiniz, aktif olarak siyasete devam edecek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bu güreşleri izlemeye geldim. İstifamın ardından kamuoyuna yazılı bir açıklamada bulundum. Bugün siyaset konuşmak istemiyorum. Siyaset tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Bunu biz yıllardır beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarla konuşacağız, değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ondan sonra genel temayül neyse onun doğrultusunda hareket edeceğiz.'' Başesgioğlu, ''Referandum konusunda ve Anayasa Mahkemesinin kararı konusunda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ise ''Referandumda Türkiye için hayırlısı olur inşallah'' yanıtını verdi.