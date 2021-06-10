Bankacılığın uluslararası otoritesi kripto paraları 'en yüksek risk' sınıfına almaya hazırlanıyor

Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi, bankalar için bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik teklifte kripto paraları en yüksek risk kategorisinde tanımladı.

Bloomberg'in aktardığına göre Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi, bankaların portföylerinde bitcoin ve diğer kripto para birimlerini bulundurmaları durumunda en zorlu sermaye yükümlülüğü şartlarına tabi olmalarına yönelik bir teklif hazırladı.

Komitenin bugün yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün kripto paralar nedeniyle kara para aklama, itibar kaybı ve sert dalgalanmalar gibi temerrütlere yol açabilecek risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de dahil olduğu komite şu değerlendirmede bulundu:

“Kripto varlıklar ile ilişkili hizmetlerdeki büyüme, finansal istikrar endişelerini ve bankaların karşı karşıya olduğu riskleri artırma potansiyeli taşıyor. Sermaye, mevduat sahipleri ile bankanın diğer kıdemli müşterilerinin zarara uğratmayacak şekilde, kripto varlık kayıplarının tamamını karşılamaya yetecek düzeyde olacak”

Komite, bitcoin veya diğer kripto paraları bulunduran bankalara yüzde 1,250 risk ağırlığı uygulanmasını teklif etti.

Uygulamada, yüzde 8 asgari sermaye yeterliliği zorunluluğu altında, bankanın elinde tuttuğu bitcoin tutarını temsil eden her bir dolarına karşılık bir dolar ayırması gerekebileceği anlamına geliyor.

Söz konusu teklif yürürlüğe girmeden önce kamuoyunun değerlendirmesine açık olacak.