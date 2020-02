Başdemir: Ramazan'da kan verin, 2 kez sevap kazanın

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, kan verilince orucun bozulacağı yönünde kamuoyunda yanlış bir algının olduğunu belirterek, \"Ramazan ayında hem oruç tutarak, hem de kan vererek iki kez sevap kazanabilirsiniz\" dedi.

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, vatandaşlara Ramazan ayında kan verme çağrısında bulundu. Talasemi ve Lösemi hastalarının her zaman kana ihtiyacı olduğunu belirten Başdemir, Ramazan ayında vatandaşların kan verildiği takdirde orucun bozulacağı endişesi taşıdığını ifade etti. Başdemir, \"Ramazanı biz sevinçle, mutlulukla karşılamak istiyoruz ama Talasemi ve Lösemiler Derneği olarak hasta ailelerimize yönelik erzak ihtiyaçları ile ilgili desteğimiz olsa da en çok çekindiğimiz, etkilendiğimiz konu kan bağışı. Çünkü hastalarımızın her ay ortalama bir ya da iki ünite kan ihtiyaçları var\"dedi.

Vatandaşların kan bağışında bulunmasını isteyen Başdemir, Ramazan ayında hem oruç tutarak hem de kan vererek iki kez sevap kazanılabileceğini söyledi. Başdemir, şöyle konuştu:

\"Ramazan ayı gelince tolumda bir algı oluşuyor ve oruç bozulur korkusu ile bir ay boyunca kan verilmiyor ya da tereddüt yaşanıyor. Mevcut stoklar düşüyor. Her yıl bu çağrıyı halkımıza yapıyor ve uyarılarda da bulunuyoruz. Çünkü hastalarımız için kana ihtiyaç var. Eğer bir ay kan almazlarsa, gelişim bozuklukları oluyor, organlar da hasar görüyor ve bunun yanında bu durum yaşam süreçlerine de zarar veriyor. Bu nedenle kan bağışı hayati önem taşıyor. Ramazan ayında da aksatmadan, gönüllü kan vericilerin, aksatmadan ilgili kurumlara giderek ya da derneğimize başvurarak, kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Bunu esirgemesinler. Ramazanda 2 güzel anlamlı, faydalı olan sevaba erişsinler. Yani hem oruç tutsunlar, hem de kan vermek suretiyle bu çocuklarımıza destek olsunlar. Bu alınan bir ünite kandan iki can kurtaracaklar. O bir ünite kan özel bir cihazla ayrıştırılıyor. Kırmızı hemoglobin alınıyor, alyuvarları, yani hücreleri talasemi hastasına veriliyor. Beyaz kanları da lösemi hastasına veriliyor.\"

Diyanet İşleri Başkanlığı\'na da büyük iş düştüğünü anlatan Başdemir, Cuma ve teravih namazlarında vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Başdemir, “Diyanet, bu konularda kilit noktası. Bu konuda dinen bir sakıncanın olmadığı, kan vermenin orucu bozmadığı anlatılmalı” dedi.

Kayseri’deki talasemi ve lösemi hasta sayısının 285 civarında olduğunu belirten Faruk Başdemir, \"Talasemi hastaları taşıyıcı, yani genetik hastaları olduğu için nüfusun yüzde 4’ü taşıyıcı. Kayseri de Sağlık Bakanlığı tarafından riskli bölge ilan edildi. Yani Türkiye’de 33 ilin arasında Kayseri de var. Amacımız bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak\" diye konuştu.

