Başdanışmandan Erdoğan-Obama fotoğrafı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında, aile fotoğrafı çekilmesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın objektiflere yansıyan ve yankı uyandıran görüntü hakkında açıklama yaptı.

Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada. Söz konusu karenin gerçeği yansıtmadığını belirterek “G20 zirvesinde Cumhurbaşkanımızla Sayın Obama arasında yansıyan kare sadece açıdan kaynaklanıyor. Gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Varank, o karenin çekildiği ana ilişkin bir de video görüntüsü paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama’nın ‘yanağını okşarmış’ gibi görünüyordu. Pek çok twitter kullanıcısı ve bazı haber siteleri de, bu görüntünün Türkiye’nin artan uluslararası etkisinin bir kanıtı olarak göstermişti.