Başdanışman Gedikli: Nisan'dan sonra Türkiye'nin kredi notu artacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın para politikalarına dair yaptığı açıklamalarının ardından, "İnandırıcı değil" yorumunda bulunan Ekonomist Timothy Ash'e tepki göstererek, "Türkiye ekonomisini bir fiskeyle yerle bir edeceğini zannedenler, temellerin sağlamlığını gördükçe hayret ediyor, nisan'dan sonra not artacak!" dedi.

Timothy Ash'in açıklamaları için tıklayınız.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'da yaptığı açıklamaların yansımaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Gedikli şu değerlendirmelerde bulundu:

Murat Çetinkaya'nın açıklamaları için tıklayınız.

"Timothy Ash, "Çetinkaya yılın başındaki volatilitede sorunun bir kısmı faizlerin çok düşük olmasıydı" dediğini iddia ediyor. Alakası yok. Merkez bankası ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret etti. Her açıklamayı çekiştirmekten, niyet okuması yapmaktan vazgeçin. Türkiye ekonomisini bir fiskeyle yerle bir edeceğini zannedenler, temellerin sağlamlığını gördükçe hayret ediyor, nisan'dan sonra not artacak!"