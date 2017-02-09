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Ekonomi

Merkez Bankası'nın açıklamalarına ekonomistlerden yorum: İkna edici değil!

Çetinkaya, Merkez Bankası güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptı demişti

09 Şubat 2017 17:35

Ekonomist Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'daki konuşmasındaki değerlendirmelerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden, "Son dönemdeki sıkılaştırmanın süresi ve Türkiye'nin hâlâ neden bu denli karmaşık bir para politikası birleşimi kullandığı konularında hâlâ ikna olmuş değilim" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "TCMB yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Stratejisti Timothy Ash, 16 yıldır Türkiye ekonomisini yakından takip ediyor.

"Murat Çetinkaya ikna etmeye çalışıyor"

Ash, "Çetinkaya Londra'da para politikasının enflasyon hafifleme sinyalleri gösterinceye kadar, daha uzun bir süre sıkı kalacağı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Son dönemdeki sıkılaştırmanın süresi ve Türkiye'nin hala neden bu denli karmaşık bir para politikası birleşimi kullandığı konularında hala ikna olmuş değilim. Yıl başındaki Döviz volatilitesi (zayıflığı) temel sebeplerden ileri gelmiyor olsa da, ben sorunun bir kısmının faiz oranlarının o dönemde fazla düşük olması olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Merkez BankasıMurat ÇetinkayaaçıklamaTwitterEkonomistTimothy Ashiknadeğil
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