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Başçiflik'te kar şenliğinden renkli görüntüler

Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı

27 Ocak 2018 20:04

Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı.
Başçiftlik Belediyesi\'nce bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde düzenlenen şenliğe Tokat Vaklisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başçiftlik Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile yöre halkı katıldı. Etkinlikte bir grup kayakçı Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla \'Başçiftlik’ten Afrin\'e selam olsun’ yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.
Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen yöre halkı, kendi yaptıkları ipli kayaklar ile eğlendi. Naylon poşet, tepsi gibi malzemelerle de kayanlar oldu. Protokol üyeleri de kızaklarla kayak keyfi yaptı. Şenliğe katılanlara yemek ikram edildi. 

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