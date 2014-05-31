Başçı ve Turan'ın istifalarını Babacan mı durdurdu?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sert bir şekilde eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve BİST Genel Müdürü İbrahim Turan’ın istifasını Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın engellediği iddia edildi.

Başbakan Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararları dolayısıyla eleştirilerin hedefine gelirken, Erdem Başçı ile İbrahim Turan istifanın eşiğine geldi.

Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, Başçı’nın bağlı olduğu Bakan ve aynı zamanda çocukluktan bugüne arkadaşı olan Ali Babacan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaklaşımı ise daha farklı. AKP kulisleri ve sosyal medyada daha ağır eleştiriye uğrayan diğer kurum ise İMKB. Bir zamanlar Babacan’ın alternatifi olarak görülen İbrahim Turan, parti içinde “ihanet”le suçlanacak kadar ağır dille eleştiriliyor.

Turan’a Başbakan Erdoğan’ın da kızgın olduğu iddialar arasında Erdem Başçı ve İbrahim Turan’ın bu yaylım ateş karşısında istifanın eşiğine geldikleri söyleniyor. Her iki ismin de istifa etmek istediği ancak Ali Babacan tarafından en azından “şimdilik” kaydıyla engellendiği konuşulmaya başlandı.