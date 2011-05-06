-BAŞÇI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina'da basına kapalı yapılan kabulün ardından Başçı, gazetecilere açıklamada bulundu. Göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e nezaket ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Başçı, Başbakan Erdoğan'ın Ankara dışındaki yoğun programı nedeniyle nezaket ziyaretini bugün yapabildiğini söyledi. Başbakan Erdoğan ile göreve başlaması sebebiyle kısa bir görüşme yaptığını ifade eden Başçı, aynı zamanda içinde bulunulan küresel ortamda karşılaşılabilecek ekonomik senaryoların neler olabileceği konusunda görüştüklerini belirtti. Başçı, ''Enflasyon raporunda değindiğimiz senaryoların üzerinden geçtik ve bunlara karşı gerek Merkez Bankası tarafından gerekse hükümet tarafından alınabilecek tedbirler ve politik önlemler konusunda kendilerine bilgi sunduk'' dedi. Bu tür bilgilendirme görüşmelerinin mümkün olduğu takdirde ayda bir kez yapılmasının yararlı olacağını da Başbakan Erdoğan'a ilettiğini belirten Başçı, bu isteğin de Başbakan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın, ''faizler sıfıra inmeli'' şeklinde açıklamalarının olduğunu hatırlatarak bu konuda görüşülüp görüşülmediğini sorması üzerine Başçı, ''Bu konulara tek tek spesifik olarak girmedik ama sonuçta bu sayın Başbakanımızın idealidir. Bu konuda ben daha fazla bir şey söyleyemem'' diye konuştu. Başçı, sıfır faizin Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorulması üzerine de bu konunun enine boyuna tartışılması gereken teknik bir konu olduğuna dikkat çekerek, ayaküstü bu konularda konuşmanın doğru olmayacağını belirtti.