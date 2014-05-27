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'Başçalan' fezlekesi Meclis'te

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan’a yönelik, 'Başçalan, hırsız, yalancı, sahtekar, diktatör' gibi ithamlarda bulunduğu ifade edilen fezleke hazırlandı

27 Mayıs 2014 09:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 ayrı dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun, 30 Mart yerel seçimlerinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezleke ile birlikte Meclis’te toplam dokunulmazlık dosya sayısı 952’ye yükseldi.

Fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun 4 Mart’ta Tekirdağ’da düzenlediği mitingde, Başbakan Erdoğan’a yönelik, "Başçalan, hırsız, yalancı, sahtekar, diktatör" gibi ithamlarda bulunduğu ifade ediliyor. Eylemin, Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a ve 125/4’üncü maddesinde düzenlenen ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçunu oluşturduğu belirtilen fezlekede, söz konusu suça ilişkin takibat yapılabilmesi hususunda, yasama dokunulmazlığının TBMM’nin takdirlerine sunulduğu belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu mitingde, “Soruyorum bu başçalana, bu milleti soyarken hiç vicdanın sızlamadı mı senin? (…) Bugün bir ses kaydı daha duydum, bu başçalan o dönemin Adalet Bakanı’na telefon ediyor; ‘Bak, bir dava var, onu takip et, kararı şöyle versin.’ diyor. Ne diyordu: ‘Güçler ayrılığı, demokrasi falan bunlara inanmıyorum’. Bu bir diktatör, bu bir yalancı, bu bir sahtekar, bu bir demokrasi düşmanı.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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