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Politika

Başbuğ'un oy sandığından CHP çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un oy kullandığı sandıktan CHP’ye 120 oy çıktı.

30 Mart 2009 03:00


Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un oy kullandığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’ye 120,MHP’ye 75, AK Parti’ye 43, DTP ve TKP’ye 1’er oy çıktı.


DTP VE TKP’YE 1’ER OY ÇIKTI

Orgeneral Başbuğ ve eşinin oy kullandığı Çankaya İlköğretim Okulu’ndaki1125 no’lu sandıktan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’ye 120, MHP’ye 75, Ak Parti’ye 43, DTP ve TKP’ye ise 1’er oy çıktığı öğrenildi. Çankaya Belediye Başkanlığı için de CHP’ye 150, Ak Parti’ye 48, MHP’ye 33, DSP’ye 3, DTP, TKP ve SP’ye ise 1’er oy verildiği belirlendi. 

BAŞBAKANIN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN AKP ÇIKTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti’ye 120, CHP’ye 70, Saadet Partisine 10 oy verildi.

Erdoğan’ın, Üsküdar’daki Burhaniye İlköğretim Okulu’ndaki 2169 numaralı sandıkta 228 kişi oy kullandı. Oyların 217’si geçerli, 11’i geçirsiz sayıldı.

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti’ye 120, CHP’ye 70, Saadet Partisi’ne 10, MHP’ye 6, BBP’ye 5, DTP, MP ve DP’ye de 2’şer oy çıktı.

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