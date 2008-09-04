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Politika

Başbuğ'un önünü açan bekleme

Orgeneral İlker Başbuğ, 2001'de terfi ettirilmedi, bir yıl rütbesi uzatıldı. İşte bu Başbuğ'a Genelkurmay Başkanlığı'nın yolunu açtı

04 Eylül 2008 03:00

Orgeneral İlker Başbuğ'a, 2001'deki bekleme nedeniyle Genelkurmay Başkalığı'nın önünün açıldığı belirtildi.
Milliyet gazetesinde yer alan bir haberde konuyla ilgili şöyle denildi:

"Oldukça genç sayılabilecek bir yaşta, tam 46 yaşında general oldu. General olduktan sonra yurtdışı görevleriyle de, diplomat komutan yanını pekiştirdi.  1989 yılında tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra Belçika Mons'taki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda Lojistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı görevine getirildi. Tuğgenerallik rütbesindeki diğer görevi ise Birinci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevi oldu. 

İlker Başbuğ, 1997 yılında korgeneralliğe terfi ettikten sonra İkinci Kolordu Komutanlığı'na getirildi. Bu rütbedeki ikinci görevi ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı oldu. Orgenerallik terfisi için Yüksek Askeri Şûra'ya ilk kez 2001'de girdi.
O yıl terfi ettirilmedi, bir yıl uzatma aldı. Bu, ilk bakışta hep genç yaşlarda terfi almış Başbuğ gibi bir asker için olumsuzluk gibi görünüyordu. Bir yıl sonra 2002 yılındaki Yüksek Askeri Şûra'da orgeneralliğe terfi etti.
Aslında kendisine Genelkurmay Başkanlığı'nın kapısını açan da şûradan 2002 yılında terfi almasıydı. Orgeneralliğe 2002'de değil de 2001 yılında terfi etmiş olsaydı, o devrenin önü kapalı olduğundan çok büyük bir ihtimalle kuvvet komutanlığına yükselemeyip, 2005 yılında ordu komutanlığından emekli olacaktı. Muhtemeldir ki, 2001 yılındaki komutanları Başbuğ'u önünü açmak için 2001 yılında terfi ettirmemişlerdi."

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