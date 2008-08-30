Başbuğ’un ‘cemaat uyarısı’ ses getirdi

Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un devir teslim törenindeki konuşmasına CHP ve MHP’den destek, DTP’den eleştiri geldi, AKP sessiz kaldı



Genelkurmay Başkanlığı'nı devralan Orgeneral İlker Başbuğ'un törende yaptığı konuşmada laiklik, cemaatler ve demokrasi konusunda verdiği mesajlar başkentte ses getirdi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Beyanları gayet açıktır. Herkes çok iyi anlasın" yorumunu yaparken, konuşmaya CHP ve MHP'den destek, DTP'den de eleştiri geldi.

Orgeneral Başbuğ, devir teslim töreninde toplumun bir kesiminin dini düşüncelere dayalı yeni bir yaşam tarzının oluşmakta olduğu yolunda endişeler taşıdığını ifade ederek, "Bu endişe ciddiye alınmalıdır" demişti. Cemaatlerin giderek güçlendiği uyarısında bulunan Başbuğ'un sözlerine tepkiler şöyle:



'Çok net uyarılar'

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek: Türkiye’de dini esas alan yaşamın yaygınlaşmasıyla ilgili toplumda ortaya çıkan tedirginliği ve kaygıları Genelkurmay Başkanı çok net ortaya koydu. Bana göre ilk kez söylenmiş net uyarılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen: Bunlar bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz konular. Bu hükümetin laiklik ilkesinden uzaklaştığını Anayasa Mahkemesi de tescil etmiştir. Şimdi tartışılan şeriatçılık yolundan gittiği mahkeme kararıyla tescillenen bu hükümetin, bu yoldan nasıl geri çevrileceğidir.



'Ordunun genetik kodları var'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır: Ordumuzun genetik kodları vardır. Bu kodlar yıllardan bu yana değişmeden sürmektedir. Devir teslim töreninde ifade edilen hususlar önemlidir. Bu hususların, uygulamada bir kurumsal nitelik taşıdığı için Silahlı Kuvvetler kimliğine uygun olarak devam ettirileceği izlenimi edindim. Son derece önemli vurgular yapıldı.



DTP Başbakan’a yüklendi

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş: Ordunun Türkiye'yi hâlâ tehditler ülkesi gibi gördüğü ortada... Görünen o ki Başbuğ dönemi de siyaset ağırlıklı bir ordu görüntüsüyle geçecek. Çünkü verilen mesajların yüzde 80'i politik. Bir siyasi parti liderinin yapması gereken konuşmayı bizde Genelkurmay Başkanı rahatlıkla yapabiliyor. Hak ve özgürlükler konusunda ordunun daha demokratik yaklaşımını beklerdik ama eksiklik Genelkurmay'da değil Başbakanlık'ta. Generaller karşısında onbaşı görüntüsü çizen bir Başbakan oldukça generaller de konuşmaya devam eder.



AKP yönetimi sessiz kaldı

AKP yönetimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un laiklik, cemaatler ve demokrasi konusundaki mesajları konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Milliyet'in ulaştığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP Grup başkanvekilleri Sadullah Ergin ve Nihat Ergün, bir yorum yapmak istemediklerini söylediler.

AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, konuşmanın "cemaatlerin güçlendiğine yönelik" bölümüne ilişkin olarak, "Paşa, bunu hangi verilere, bilgi ve belgelere dayanarak konuşuyor bilmiyorum. Ben güçlenme hali görmüyorum" dedi.



