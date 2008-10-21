Başbuğ'lu ilk MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplandı.

MGK'nin iki ayda bir yapılan olağan toplantısı, Çankaya Köşkü'nde saat 13.30'da başladı.



Cumhurbaşkanlığı'nın yeni hizmet binasında yer alan MGK Toplantı Salonu'ndaki tadilat nedeniyle, bugünkü toplantı Pembe Köşk'te gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.



Toplantıya, Orgeneral İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Işık Koşaner de Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ilk kez katıldı. Toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık da Kurul üyesi olarak ilk defa yer aldı.



Söz konusu değişiklikler nedeniyle toplantıya ilişkin fotoğraf ve görüntülerin Cumhurbaşkanlığı tarafından basın kuruluşlarına dağıtılacağı öğrenildi.





