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Başbuğ’dan Muzaffer Tekin mesajı: Ölümünün hesabını kim verecek?

Ergenekon davası sanıklarından Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Pankreas kanseri nedeniyle geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti

03 Nisan 2015 14:14

Pankreas kanseri nedeniyle vefat eden Ergenekon davası sanıklarından emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in ölümüne ilişkin mesaj yayımlayan davanın bazı sanıkları Tekin’in cezaevi sürecindeki ihmaller nedeniyle kansere yakalandığını ileri sürdü. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ise, “Çocukluğundan beri tanıdığım silah arkadaşım Muzaffer Tekin’in aramızdan ayrılmasından dolayı çok üzgünüm. Ahlaksızca onu Danıştay cinayetiyle ilişkilendiren, yıllarca Silivri’de tutanlar kanser olmasında pay sahibi değil mi, hesap vermeyecek mi?” diye sordu.

Pankreas kanseri nedeniyle geçtiğimiz gün bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) yaşamını yitiren emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Ergenekon davasının kilit isimleri arasındaydı. Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması ve Danıştay’a saldırı iddialarıyla suçlanan Tekin, Ergenekon mahkemesi tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 117 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yılı aşkın süre cezaevinde yatan Tekin’in sağlık durumu tutukluğunun son zamanlarda kötüye gitmeye başlayınca 11 Şubat 2014 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılmış, kanserin son evresinde olduğu belirlenmişti. 5 yılı aşkın tutukluluk nedeniyle 10 Mart 2014 tarihinde hakkında tahliye kararı verilen Tekin, bu haberi Hastanenin mahkûm koğuşunda öğrenmişti.

Ergenekon sürecinde Tekin’n sağlık durumuyla yakından ilgilenen avukat Zeynep Küçük ise Muzaffer Tekin’in ihmaller nedeniyle kansere yakalandığını belirterek, “Muzaffer Bey, 6 ay boyunca hastane hastane dolaştırıldı. Geç kalınmasa bugün aramızda olabilirdi” dedi.

Tekin’in ölümüne ilişkin Ergenekon ve Balyoz sanıkları Twitter’dan mesaj yayımladı. Bazıları şöyle:

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ: “Çocukluğundan beri tanıdığım silah arkadaşım Muzaffer Tekin’in aramızdan ayrılmasından dolayı çok üzgünüm. Ahlaksızca onu Danıştay cinayetiyle ilişkilendiren, yıllarca Silivri’de tutanlar kanser olmasında pay sahibi değil mi, hesap vermeyecek mi?”

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: “Yıllarca giydiğim subay üniformasını şövalye ruhuyla en üst düzeyde taşıma onuruna sahip Muzaffer Tekin’i kaybetmenin üzüntüsü çok büyük!”

Tuncay Özkan: “Ergenekon’un beyefendi sanığı, Kıbrıs kahramanı subay Muzaffer Tekin cezaevinde kahrından kanser oldu. Bugün vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Ahı, iftiracılarının yakasını asla bırakmaz!”Ergenekon kapsamında tutuklu bulunduğu süreçte kanser olan ve önceki gün yaşamını yitiren emekli

Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in ölümüne ilişkin dava arkadaşları sosyal medyadan tepki gösterdi...

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