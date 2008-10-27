Başbuğ'dan hükümete brifing

Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, Bakanlar Kurulu'na bugün brifing verecek, hükümete iç güvenlik harekatını anlatacak



Genelkurmay, Aktütün soruşturmasının son aşamada olduğunu ve yakında bilgi verileceğini açıkladı. Genelkurmay Karargahı'nda yapılan olağan haftalık basını bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yapıldı.



Genelkurmay Başkanlığı, son bir hafta içinde, iç güvenilik operasyonlarında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 17 Ekim 2008 tarihinde Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine yapılan hava harekatı sonucunda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin olduğu konusunda çeşitli istihbarat kaynaklarından alınan bilgilerin de birbirini teyit ettiğini bildirdi.



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Aktütün soruşturmasının son aşamada olduğunu, yakında bilgi verileceğini söyledi.



Genelkurmay Başkanlığı, 27 Ekim Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, yürütülen iç güvenlik harekatına ilişkin brifing verileceğini açıkladı.

