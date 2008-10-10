Başbuğ’a göre golf lüks

Hava üslerine golf sahası



Babaoğlu istifa etmeli mi?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun 17 askerin şehit düştüğü Aktütün baskınından sonra Antalya’da golf oynamaya devam etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un bu sporu ‘lüks’ olarak nitelediği ortaya çıktı. Başbuğ, kendisine “Gevşemek için dört-beş saat golf oynuyorum” diyen Hollanda Genelkurmay Başkanı’na “Türkiye’de böyle şeyler yapma lüksümüz olmuyor” karşılığını vermiş.Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand ve CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, Başbuğ’un Hollandalı muadiliyle arasında geçen bu anektodu 17 Eylül’de televizyonların yöneticilerine anlattığını anımsatırken, Yeni Şafak Gazetesi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun Konya 3. Ana Jet ve Ankara 4. Ana Jet Üsleri’ne golf sahası yaptırdığını iddia etti.PKK’lıların Aktütün Karakolu’na saldırdığı geçen cuma günü Antalya Belek’te olan Orgeneral Babaoğlu, eskiden beri golf oynamayı çok sevdiğini bu nedenle de Antalya’da iken arkadaşları ile birlikte golf oynadığını söylemişti. Babaoğlu, Genelkurmay Başkanlığı’nın saldırıda 15 askerin şehit olduğunu cumartesi sabahı duyurmasına rağmen kendisinin olaydan akşam saatlerinde haberdar olduğunu söylemişti. Babaoğlu’nun sözleri Genelkurmay’ın önceki gün yaptığı açıklamayla da teyit edilmişti.Bu tartışmalar devam ederken, Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un 17 Eylül’de televizyon yöneticileriyle buluştuğu bilgilendirme toplantısında anlattığı bir anektod, Başbuğ’un golf sporuna Babaoğlu’ndan farklı baktığını gösterdi. O günkü toplantıya katılan Ferhat Boratav ve Mehmet Ali Birand’ın anlattığına göre, verilen arada Başbuğ, gazetecilerle sohbet ederken Hollanda Genelkurmay Başkanı ile arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:“Hollanda Genelkurmay Başkanı, ‘Boş vakitlerinde ne yapıyorsun? Ben gevşemek için 4-5 saat golf oynuyorum’ dedi. Ben de kendisine ‘Ne yazıkki bizim Türkiye’de böyle şeyler yapma lüksümüz olmuyor’ dedim.”