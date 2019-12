BAŞBUĞ: SINIR AŞILDI!

Aktütün baskını sır değil

Taraf: Genelkurmay Başkanı medyaya talimat veremez

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, terörle mücadele ve güncel konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.Balıkesir’deki Astsubay Meslek Yüksekokulu "Öğrenci Alayı Sancak Tevcih Töreni"ne katılan Orgeneral Başbuğ'un açıklaması ve tören için çok sayıda basın mensubu Ankara’dan Balıkesir’e geldi.Taraf gazetesinin Aktütün haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazete teröristlerin tespit edildiği halde askerin müdahale etmediğini yazmıştı. Yine saldırı ihbarının 1 ay önce yapıldığını iddia etmişti.* Bugün burada Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda bulunmak ve astsubay meslek yüksekokulu öğrenci alayına sancak tevcih etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün sabahleyin bu sancak törenini hep beraber izledik.* Bizim için subay ve astsubaylar ordumuzun iki temel direğidir.İlk önce şunu herkesin iyi anlamasını istiyorum. Bu olay bölücü terör örgütü açısından adete bir intihar saldırısıdır. Bunu açın okuyun öğrenin.* Bayraktepe’de çalışan çarpışan askerlerimiz açısından ise bu bir kahramanlık destanıdır.* Olayın bütün boyutlarının incelenmesi görevi İkinci Ordu Komutanlığı'na verilmiştir. İncelemenin sonucuna müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendine güveni tamdır. Bu incelemenin sonuçlanmasına müteakip elbette komuoyu ile paylaşılması gereken hususlar bilgi olarak kamuoyuna verilecektir.* Ayrıca bu konuya ilişkin bilgileri sızdıranlar ve bu gizli bilgeri sızdıranlar hakkında da adli işlem başlatılmıştır.* Bütün bunlara rağmen bölücü terör örgütünün yaptığı eylemleri başarılı gibi gösterenler, akan ve akacak olan her damla kanın sorumluluğuna ortak olurlar* TSK bugün her zamankinden daha azimlidir* Son dönemde yoğunlaşan sistemli saldırılar TSK'nın azmini artırmaktan başka hiçbir işe yarayamaz* Bu tip saldırılar, sınırlarını aşan eleştirilerdir. Buna her tür ordunun vereceği cevap bellidir. Bu cevap bütün ordular açısından geçerlidir* Herkesi dikkatli olmaya ve doğru yerde olmaya davet ediyorum