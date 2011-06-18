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Başbuğ: Ordunun siyasete karışmaması için profesyonelleşmeli

Emekli Genel Kurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, ordunun siyasete karışmaması gerektiğini söyledi.

18 Haziran 2011 03:00

T24 - Emekli Genel Kurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, ordunun siyasete karışmaması gerektiğini söyledi. Başbuğ, asker-sivil ilişkilerini "üç kör adamın bir fili tarif etmeye çalışmasına" benzeterek, ""ordu siyasete karışmamalı, bunun için de profesyonelleşmeli" dedi.

Emekli Org. İlker Başbuğ uzun bir aranın ardından Ankara'da katıldığı bir konferansta konuştu. 


Hürriyet Daily News'in haberine göre, asker-sivil ilişkilerini "üç kör adamın bir fili tarif etmeye çalışmasına" benzetti. Orduya tavsiyelerde bulunan Başbuğ, "ordu siyasete karışmamalı, bunun için de profesyonelleşmeli" mesajı verdi.

Ordunun siyaset karşısında nötr pozisyonda kalabilmesinin ancak profesyonelleşmeyle olabileceğini vurgulayan Başbuğ; "Ordunun politika dışında kalması gerekir. Ordu, hiçbir siyasi düşünceye sahip olamaz. Hiçbir düşünceye de karşı olamaz. Ordu, tüm toplumun çıkarını düşünür. Ordunun tamamen profesyonel bir yapıya kavuşturulması gerekir. Profesyonel ordu yalnızca güvenlikle ilgili işlerle ilgilenir. Bu nedenle siyasete karışmaz. Askerle sivil arasında uyum için ortak akıl ve karşılıklı saygı esastır. Bu hemen her önemli konuda gerekir" dedi.

Asker-sivil ilişkisinin karmaşıklığını anlatabilmek için çarpıcı bir de benzetme yapan eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, asker-sivil ilişkisini "üç kör adamın dokunarak bir fili tarif etmeye çalışmasına" benzetti ve "Hortumu, ayakları, kuyruğu olduğunu söyleyecekler ama hiç biri fili bir bütün olarak kavrayamayacak" ifadesini kullandı.

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