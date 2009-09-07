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Politika

Başbuğ NATO'nun Avrupa komutanıyla görüştü

07 Eylül 2009 19:37

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) Oramiral James Stavridis ile görüştü.

Belçika'da, NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının (SHAPE) bulunduğu Mons kentinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, ortak faaliyetler ve tatbikatlar ile çeşitli askeri güncel konuların ele alındığı, bunlar arasında Afganistan sorununun ön plana çıktığı öğrenildi.

Amerikalı Oramiral James Stavridis (54), ABD silahlı kuvvetlerinin Güney Komutanlığı görevini sürdürürken, geçen Temmuz ayı başında NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına atanmış ve bu göreve getirilen ilk deniz subayı olmuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, Almanya Genelkurmay Başkanı Wolfgang Schneiderhan'ın resmi davetlisi olarak bu ülkeye iki günlük resmi ziyarette bulunacağı, yarın başlayacak bu ziyaretin 13 yıl aradan sonra Almanya'ya yapılacak ilk ziyaret olacağı bildirildi.

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