Başbuğ: Kürtlerin kültürel hakları verilmeli

Kürt sorununun çözümü için demokratik açılımlara tam destek veren Başbuğ, dağa çıkışın sadece askerî yöntemlerle engellenemediğini savundu. Bölgedeki sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilmesinin yanı sıra kültürel haklar konusunda adımlar atılmasını istedi.Özellikle Kürtçe yayına bir an önce geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dinin ortak payda olduğunu ifade eden Genelkurmay Başkanı, Doğu'daki imam açığının bir an önce giderilmesi gerektiğini bildirdi. Diplomatik temaslara da değinen Orgeneral Başbuğ, akan kanın durması için terörü destekleyenlerle bile görüşülebileceğini kaydetti. Bu çerçevede Barzani'yle temasa geçilmesini olumlu bulduğunu açıkladı. Terörle mücadelede "sivil-asker" ayrımına karşı olduğunu belirten Başbuğ, askerlerin hükümete, hükümetin de vatandaşa karşı sorumlu olduğunu vurguladı.Pazartesi günü terör gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu'nda sıra dışı bir gün yaşandı. Kabine üyeleri bölücü örgüte karşı yürütülen 24 yıllık mücadeleyi ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Bakıcı ve İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, tarihî toplantıda terörle mücadeleyi bütün yönleriyle masaya yatırdı. Genel sunumu Tuğgeneral Bakıcı ile Korgeneral Pekin yaptı. Buna göre PKK terör örgütüne katılımlar, yurtdışında Suriye ve İran'dan, yurtiçinden İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'den gerçekleşiyor. Örgütün dağdaki silahlı elemanı 4 bin 500. Bin 500 terörist ise yurtiçinde bulunuyor.Kapsamlı brifingin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Başbakan ve bakanlar, konuyla ilgili pek çok soru sordu. Soruları bizzat Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ cevapladı. Zaman gazetesinden Selim Kuvel'in haberine göre, hiçbir soruyu cevapsız bırakmayan Başbuğ, Kürt sorunu konusunda önemli tespitlerde bulundu. Başbuğ, demokratik açılıma tam destek verirken, bölge halkının sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı; kültürel haklar üzerinde durdu. Bu çerçevede TRT'deki Kürtçe yayının bir an önce başlamasını istedi.Başbuğ, akan kanın durması için başlatılan diplomatik temasların da önemli olduğunu vurguladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'yle görüşülmesine olumlu bakan Başbuğ, çalışmaların iyi gittiğini; ancak sonuç alınabileceği kanaatini taşımadığını bildirdi.Terörle mücadelede "sivil-asker" ayrımının yanlışlığına da dikkat çekti. Başbuğ, kendilerinin hükümete karşı sorumlu olduklarını, hükümetin de Meclis'e ve vatandaşa hesap verdiğinin altını çizdi. Başbuğ, şehit cenazelerinde siyasetçilerin yuhalanmasına da, "Ne asker alkışlansın ne de siyasetçi yuhalansın. İkisini de tasvip etmiyoruz." sözleriyle karşı çıktı.Başbuğ ve beraberindekilerin pazartesi günü yaptığı sunum, 5,5 saat sürdü. Tarihî toplantı için Bakanlar Kurulu'nda özel düzenlemeye gidildi. Orgeneral Başbuğ için Başbakan Erdoğan'ın hemen sağında iki numaralı koltuk ayrıldı. Bilgilendirme görsel materyallerle desteklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü iç güvenlik harekâtı harita üzerinde anlatıldı. Org. Başbuğ'un talebi üzerine gerçekleştirilen brifingin ikincisinin Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda yapılacağı belirtiliyor. Söz konusu toplantının kasım ayı başında yapılması planlanıyor.Org. İlker Başbuğ, din konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kürt vatandaşların samimi dinî duygular taşıdığını belirten Başbuğ, "Din ortak payda. Dağa çıkmaların önüne geçilmesi için din önemli bir unsur. Ancak, Doğu'da imam açığı var. Buralara imam ataması yapılmalı." dedi.Dağa çıkışların askeri yöntemlerle engellenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Başbuğ, kendileri için en makbul teröristin 'teslim olan terörist' olduğunu söyledi. Başbuğ, "Ölü terörist, yeni katılımlara sebep oluyor. Örgüt ve yandaşlarının daha çok bilenmesine sebep oluyor. Teröristler teslim olduğunda moralleri bozuluyor. O bakımdan bizim için en makbul terörist teslim olandır." diye konuştu.İlker Başbuğ, toplantıda son günlerde Güneydoğu'da yaşanan olayları da değerlendi. Olayların arkasında DTP'nin olduğunu vurgulayan Başbuğ, partinin bu durumu yerel seçimlerde oya tahvil etmeye çalıştığını anlattı. Başbuğ'a göre terör giderek şehirlere kayıyor. Bölücü örgüt, özellikle büyük şehirlerde "ses getirecek" eylemler peşinde.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, 17 Mehmetçik'in şehit düştüğü Aktütün saldırısıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. "Anlık taktik kararlar yargılanamaz." diyen Başbuğ, aksi durumda terörle mücadelenin zaafa uğrayacağına dikkat çekti.