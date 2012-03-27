Duruşma salonuna geri gelen İlker Başbuğ: Soruları yanıtlamayacağım

İnternet Andıcı Davası'nda yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Bu iddianameye hiçbir itibarım yoktur, yetersizliğin komedisidir. Bana terör örgütü yöneticisi diyene şaşarım. Savunma yapmayacağım, hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim" diye konuştu. Başbuğ, daha sonra duruşma salonunu terk etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen İnternet Andıcı Davası'nın 58. duruşması başladı.

Duruşmada, savunma yapmak için kürsüye gelen davanın tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, şunları söyledi:

''Bir Genelkurmay Başkanı'nın böyle iddialarla suçlanmaya çalışılması, yetersizliğin komedisidir. Bu iddianameye hiçbir itibarım yoktur. Bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım. Bu suçlama hiçbir zaman kişisel suçlama olarak kabul edilemez. Bu suçlama gerçekte şahsım üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yöneltilen ağır bir suçlamadır."

Başbuğ, Anayasa'nın 148. maddesi gereğince yargılanacağı yerin Yüce Divan olduğunu belirterek, ''Bu nedenle mahkemenizin beni yargılamakla görevli olmadığını düşünüyorum. Savunma yapmayacağım, hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim'' dedi.



'Anlatacak çok şeyim olacak'



Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından, Başbuğ'un daha önce alınan ifadeleri okundu.

Başbuğ, savcılık ve nöbetçi hakimlik ifadelerini kabul ettiğini söyledi.

Başbuğ, duruşmaya verilen ara sırasında, izleyicilerin bulunduğu bölüme yaklaşarak kendisini izlemeye gelen emekli komutanlarla sohbet etti.

Bu arada, Başbuğ'un eşi Sevim Başbuğ, ''Koskoca Genelkurmay Başkanı'nı sanık sandalyesine iftiralarla oturtuyorlar. Hiç kimse de bir şey demiyor. Ayıp diye bir şey var'' dedi.

Bunun üzerine Başbuğ da, ''Hani nerede o eski genelkurmay başkanları. Hiçbiri burada yok. Onların başına gelse, biz koşa koşa gelirdik buralara. Daha durun, anlatacak çok şeyim olacak. Zamanı gelince daha konuşacağız'' dediği duyuldu.

Başbuğ, duruşmaya verilen öğlen arasında da basın mensuplarının bu açıklamalarını haberleştireceklerini söylemesi üzerine, ''Yazın, yazın. Burada bir genelkurmay başkanı yargılansaydı, ben dışarıda olsaydım onun duruşmasına gelirdim'' dedi.

Durşma salonunu terk etti, sonra geri geldi

İlker Başbuğ, çapraz sorgusu sırasında mahkeme heyeti tarafından ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İbrahim Şahin ve Fatma Cengiz arasındaki telefon kayıtlarının dinletilmesine tepki göstererek, duruşma salonunu terk etti. Başbuğ, kısa bir süre sonra duruşma salonuna geri geldi ancak soruları yanıtlamayacağını söyledi