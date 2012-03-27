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Başbuğ iddianamesi okundu, savunma yarına kaldı

Duruşmanın sona ermesinin ardından Başbuğ, kendisine destek vermek için gelen aile fertleri ve arkadaşları ile vedalaştı.

27 Mart 2012 01:07

 

İnternet Andıcı davasıyla birleştirilen İlker Başbuğ'un tek sanık olduğu davanın 38 sayfalık iddianamesinin okunması tamamlandı. İddianamenin okunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Başbuğ'un savunmasının yarın alınacağı öğrenildi.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16'sı tutuklu 29 sanıklı İnternet Andıcı davasında aralarında şahsi ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilen İlker Başbuğ'un tek sanığı olduğu davanın iddianamesinin okunması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ve Murat Dalkuş tarafından dönüşümlü olarak 38 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, duruşmaya bugüne mahsus ara verdiklerini belirtti. Özese, yarın saat 09.00'da duruşmaya kaldıkları yerden devam edileceğini açıkladı.

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