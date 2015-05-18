Başbuğ: Ergenekon hem usul hem esas yönünden bozulmalı

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ergenekon davasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bakacağını belirterek, "Türk yargı sisteminin, bir felaketin eşiğinden kurtarılması için son şansın doğmasına fırsat tanınmıştır. Ümidimiz, Yargıtay'ın Ergenekon dosyasına hem usul ve hem de esas yönünden bakmasıdır" dedi.

Ergenekon davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 26 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Başbuğ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ergenekon Davası'na ilişkin tebliğnamesini değerlendirdi.

Başbuğ'un kendisine ait internet sitesinde yayınladığı değerlendirmesi şu şekilde:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ergenekon' olarak adlandırılan davada, Özel Görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usulden bozulmasını istedi. Başsavcılık, elindeki dosyayı hem usul hem de esas yönünden inceleyerek, görüş ve tekliflerini oluşturabilirdi. Aslında, beklenen de öyle olmasıydı. Ancak, Başsavcılık, dosyaya sadece usul yönünden bakmayı tercih etti. Bu nedenle; 'Ergenekon' gibi bir davanın içinde sadece bu sekiz maddede ifade edilen usul yanlışlıklarının var olduğunu zannetmek çok büyük bir yanlışlık olur. Çünkü, Ergenekon davası esas yönünden de; hukuk adeta katledilerek oluşturulan; Türk yargısı tarihine kara leke olarak geçen bir dava dosyasıdır."

'Başsavcılık elindeki dosyaya neden sadece usul açısından bakmayı yeterli buldu?'





"Başsavcılık elindeki dosyaya neden sadece usul açısından bakmayı yeterli buldu? Elbette bu sorunun tam cevabını bilmiyorum. Bazı hukukçular; başsavcılığın, dosyada usul yönünden büyük yanlışlıklar olduğunu görmesi halinde; dosyayı esas yönünden incelemeyi istemediğini ileri sürmekteler. Çünkü, hukukta usul, esastan önce gelmektedir. Zaten Başsavcılık da tebliğnamedeki son cümle ile dosyaya nasıl baktığını açıkça ifade etmiştir: "Hükümlerin sair yönleri incelenmeksizin öncelikle bu sebeplerden dolayı, CMK'nın 321. maddesi uyarınca bozulması. Bu safhada bilinmesi gereken önemli nokta şudur: Bu dosya usul yönünden olduğu kadar esas yönünden de büyük hukuk cinayetlerini içermektedir. Başsavcılık tarafından bozulma nedeni olarak kabul edilen usul yanlışlıklarından öne çıkanlar arasında; Mahkemeye getirilen tanıkların dinlenilmemesi, yedek hakimlerin müzakereye katılması, karardan önce son sözün sorulmaması gibi hususlar vardır"



'Katıldığım duruşmalarda gördüğüm....'





"Ergenekon Davası'na bakan, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmalarının çoğunda bulunmadım. Çünkü, bu mahkemede savunma yapmayı reddetmiştim. Katıldığım duruşmalarda ise gördüğüm; 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakim ve savcılarının, sanki ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine dokunulmazlık sözü verilen, "astığı astık, kestiği kestik" bir havada olduklarıydı.

Mahkeme, tarafından yapılan usul hataları sanıklar ve sanık avukatları tarafından yüzlerce defa dile getirildi, hiç tınlamadılar bile.

CMK'nın 178. maddesi; sanıkların mahkemeye getirdikleri tanıkların, Mahkeme tarafından dinlenmesine, CMK'nın 216. maddesi ise kararın açıklanmasından önce, sanıkların son sözlerinin sorulmasına amirdir. CMK'nın 227. maddesine göre; müzakereye ancak karara ve hükme katılacak hakimler katılabilir. Bu maddeler çok açıktır. Hukuk fakültelerine yeni katılan öğrencilerin bile, bu şekilde usul hataları yapması asla beklenemez. O zaman, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakim ve savcılar nasıl böyle büyük hataları yapmaktan hiç çekinmediler. Bu yanlışlıkları bir gün sorgulayabileceğini, hiç düşünmediler. Bu usul yanlışlıkları, defalarca dönemin HSYK'na şikayet konusu yapıldı. Ama, o zamanki HSYK kılını bile kıpırdatmadı. Yargıtay'dan da emindiler. Zaten görülecekti ki; 9 Ekim 2013'de Yargıtay 9. Ceza Dairesi "Balyoz" davasında verilen kararı hiç tereddüt etmeden onaylayacaktı"





'Yargı sisteminin, bir felaketin eşiğinden kurtarılması için son şans'





"Yaşanılan bu olaylarda; Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin ne kadar günahı varsa, o dönemlerdeki HSYK ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin de o kadar günahı vardır. HSYK'da yapılan seçimler sonunda, HSYK'nın yapısı değişti. Daha sonra Yargıtay'a yeni üyeler seçildi. Şimdi bazıları ortaya çıkıp; HSYK seçimlerinin sonuçlarını ve Yargıtay'da yapılan bazı yapısal değişiklikleri açıkça tenkit ediyorlar. O zaman, onlar bir noktada 'Ergenekon', 'Balyoz' , 'Odatv' , 'Askeri Casusluk' ve benzeri davalarda yapılan hukuksuzlukların görülmemesini, verilen haksız cezaların onaylanmasını istemiş olmuyorlar mı? Türk yargı sisteminin, bir felaketin eşiğinden kurtarılması için son şansın doğmasına fırsat tanınmıştır. HSYK, başta 'Ergenekon', 'Balyoz' gibi davalar başta olmak, kendilerine yapılan şikayetleri dikkate almaya ve işleme koymaya başlamıştır. HSYK'nın bu şikayetlere ilişkin vereceği kararlar merakla beklenmektedir."





'Ümidimiz Yargıtay'ın Ergenekon dosyasına esas yönünden bakmasıdır'

"Ergenekon Davası'na, Yargıtay 16. Ceza Dairesi bakacaktır. Ümidimiz ve doğal beklentimiz; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yıllardır haksız yere devam eden davanın makul sürede yargılanma hakkını temin için "Ergenekon' dosyasına hem 'usul' ve hem de 'esas' yönünden bakmasıdır. Normal olanda budur. Soruşturma makamlarından beklentimiz ise; sahte delilleri yaratan, haksız ve hukuksuz işlemler yapmaktan çekinmeyenleri biran önce tespit ederek hesap vermek üzere yargı karşısınına çıkarmasıdır."