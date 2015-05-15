Yargıtay, Ergenekon'da verilen cezaların bozulmasını istedi!

Yargıtay Başsavcılığı, Ergenekon davasında verilen cezaların bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ergenekon davası tebliğnamesinde, yedek üyelerin müzakere sürecinde heyete katılması, duruşmada hazır bulunan tanıkların dinlenmemesi, bazı sanıklar yönünden iddianamede bulunmayan suçlardan mahkumiyet ve beraat hükümleri kurulması nedeniyle bozma istendi.

Ergenekon davası tebliğnamesinde, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un son sözü sorulmadan hüküm kurulmasının savunma hakkını kısıtladığı, bu durumun bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Duruşma tarihi belirleyecek

Davayla ilgili son kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gerekli incelemenin ardından sanıkların duruşmalı temyiz talebi halinde duruşma tarihi belirleyecek.

Müebbet hapis cezaları verilmişti

Ümraniye'de 12 Haziran 2007'de gecekonduda ele geçirilen 27 el bombasıyla başlayan dava süreci, 6 yıl 2 ay sürdü. Kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı Silivri Cezaevinde oluşturulan duruşma salonunda görmüştü.

Kararda, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan "darbeye teşebbüs suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme, CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal'ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'ı 34 yıl 8 ay, Sinan Aygün'ü 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmiş, diğer sanıklara da çeşitli cezalar verilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğinin ardından temyiz talebi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.