Başbuğ Diyarbakırlı çocuklara seslendi

Zafer Haftası kutlamaları etkinliklerle devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Afyon'daki törenlerde konuştu. Başbuğ, "Hepimiz kardeşiz bunu bozmak isteyenlere olanak verilmemeli" dedi. Törene Diyarbakır'dan gelen öğrenciler de katıldı.

Afyonkarahisar Albey Reşat Çiğiltepe şehitliğinde düzenlenen Zafer Haftası etkinliğine katılan Org. Başbuğ, Diyarbakır' ın Kulp ve Lice ilçelerinden getirilen öğrenciler tarafından karşılandı. Burada öğrencilerle sohbet eden Başbuğ, birlik beraberlik mesajları verdi.

Başbuğ çocuklara, "Bundan 87 yıl önce burada Türk milleti birlik beraberlik içerisinde bir mücadele verdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden ilk adımlar burada atıldı. Burada milletimizin bütün insanları omuz omuza savaştılar. Şehitler verdik, gaziler verdik bugünlerimizi onlara borçluyuz. Bunları hiç unutmayın" dedi.

"Sizi burada gördüm, çok mutlu oldum" diyen Başbuğ, "Kulplusu da bu milletin bir parçası, Afyonlusu da, Edirnelisi de" diye konuştu.

Orgeneral Başbuğ, daha sonra şehitlikteki mezarları dolaştı.

Mezartaşlarının üzerindeki memleketleri tek tek okuyup birer karanfil bırakan Başbuğ, "Önemli olan tablo bu. Bu tablo herşeyi anlatıyor. Hehpimiz kardeşiz. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere olanak verilmemeli" diye konuştu.

Tören için Diyarbakır Kulp'tan gelen öğrencilerle sohbet eden Orgeneral Başbuğ, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Afyonkarahisarlı hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Orgeneral Başbuğ, daha sonra tören alanına geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Orgeneral Başbuğ, Çiğiltepe Anıtı'na TSK adına çelenk bıraktı.

Daha sonra yüzbaşı Handan Taşçı tarafından Kurtuluş Savaşı sırasında Çiğiltepe'yi ele geçiremediği için hayatına son veren 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey ve silah arkadaşları hakkında sunuş yapıldı.

Sunuşun ardından şehitliği gezen ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu taşların üzerine karanfil bırakan Başbuğ, "İşte Türkiye bu, daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Burada beraber yatıyorlar, yan yanalar. Kardeşlik bu... Bunu bozmaya kalkanlara kimse olanak, imkan tanımamalı" diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda Çiğiltepe'nin önemine işaret eden Orgeneral Başbuğ, "Çok büyük bir direniş var burada, bu zaferde Türk halkı var" dedi.

Türk ordusunun tarihten gelen özellikleri bulunduğunu belirten Orgeneral Başbuğ, bir askere sorulduğu zaman vatan sevgisinin ve millet sevgisinin en önemli şey olduğunu söyleyeceğini kaydetti.

Vazifenin asker için mukaddes olduğuna işaret eden Orgeneral Başbuğ, "57. Tümen Komutanında vazife, onur, şeref bağını görüyorsunuz. Gerçekten Albay Reşat Bey silahlı kuvvetler için şeref timsali olmuştur" dedi.

Tören öncesinde ve sonrasında Orgeneral Başbuğ, Afyonkarahisarlı hemşehrileriyle sık sık sohbet etti ve dertlerini dinledi. Orgeneral Başbuğ, bazı vatandaşların elini öpmek istemesi üzerine de "el öpmek yok" dedi.

Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı.

Bu arada, Diyarbakır'dan tören için gelen öğrenciler duygularını gazetecilerle paylaştı. Törene geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden ilköğretim okulu öğrencisi Nurcan Bozkır, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi görmekten heyecan duyduğunu söyledi.

Nurcan Bozkır, bir soru üzerine, "Ben insanların Doğu Batı ayrımı yapmasını yanlış buluyorum. Yapan insan hoş karşılanmıyor" dedi. İlköğretim okulu öğrencisi Asuman Eren ise Türkiye'de herkesin kardeş olduğunu söyledi.