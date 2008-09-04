Başbuğ Diyarbakır'da sivil temsilcilerle görüştü



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır'da sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek bir görüşme yaptı. Orgeneral Başbuğ, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Diyarbakırlıları çok sevdiklerin söyledi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün Malatya'dan sonra beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ile birlikte Diyarbakır'a gitti. Orgeneral Başbuğ ve kuvvet komutanları daha sonra Vali Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Komutanların ziyareti öncesinde askeri bir doktor valilik binasına girerek, komutanların yiyecek ve içeceklerini kontrol etti.



Yurt içindeki ilk ziyaretlerine 2'inci Ordu Komutanlığı bölgesine gerçekleştirdiklerin söyleyen Orgeneral Başbuğ, şöyle konuştu: "Geziye sabah başladık. 2'inci Ordu özellikle bölücü terörle mücadelede ve iç güvenlik harekâtlarında, hem alanı hem de icra edilen harekat anlamında bizim için çok önemlidir. Diyarbakır'da benim ve arkadaşlarımın 2 yılı geçti. Diyarbakırlıların bize fahri hemşerilik vermesi lazım. Benim, hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve 2'*inci Ordu komutanının iki yılı Diyarbakır'da geçti. Yani göründüğü gibi ömrümüzün belli bir dönemini hepimiz burada geçirdik. Hem Diyarbakır'ı hem de Diyarbakırlıları seviyoruz. Özellikle sizlerin aracılığıyla bu mesajı iletmek istiyorum"





Başbuğ ile kuvvet komutanları daha sonra valilikte Diyarbakır'daki yaklaşık 20 sivil toplum örgütü temsilcisiyle görüştü. Görüşmeye, Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabipler Odası temsilcisi davet edilmedi.

Toplantıya, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nilüfer Baran, Ziraat Odası Başkanı Bahri Erdem, Eczacılar Odası Başkanı Yahya Çokmak, Diyarbakırspor Başkanı Adnan Öktüren, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 20'ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.



