Başbuğ: Asıl mücadelem şimdi başlıyor

T24

'E-MUHTIRADAN HABERİ YOKTU'





KİTAP HAZIRLIĞINDA



EN BÜYÜK SIKINTISI AİLESİ





ÜÇ KİŞİLİK KOĞUŞTA TEK BAŞINA



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Star Ana Haber’in sorularını yanıtladı.6 Ocak’ta tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki iddianame dün tamamlandı.İddianamede, İlker Başbuğ'un ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, iddianamenin tamamlanmasının ardından ilk kez canlı yayında Star Ana Haber'de Nazlı Öztarhan'ın sorularını yanıtladı.Başbuğ'un moralinin yüksek olduğunu aktaran Sezer, yaptıkları görüşmede Başbuğ'un kendisine "Bana teslim edilen her görevi layıkıyla yasal sınırlar içerisinde yerine getirmek üzere özveriyle canla başla yapmaya çalıştım. Bu anlamda vicdanım rahat, alnım açık, başım dik. Asıl mücadelem bundan sonra başlıyor" dediğini aktardı.İlker Başbuğ'un e-muhtıradan haberi olmadığını söyleyen Sezer, "Sayın Başbuğ'un Yaşar Büyükanıt'ın canlı yayında söylediği "e-muhtırayı kendim kaleme aldım" sözleri dışında konuyla ilgili bir bilgisi yoktu" dedi.İlker Başbuğ'un Cumhuriyet'in kuruluş dönemi ve öncesinde yaşanan sıkıntılarla ilgili kitaplar okuduğunu dile getiren Sezer, "Bildiğim kadarıyla Atatürk'ün yaşadığı olayları konu alan bir yayın hazırlığında" diye konuştu.Biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu olan Başbuğ'un en büyük sıkıntısının ailesinden uzak kalmak olduğunu kaydeden Sezer, "Açıkça belirtmese de yaşadığı en büyük sıkıntının ailesinden ayrı kalmak olduğunu değerlendiriyorum." dedi.Sezer, Başbuğ'un son günlerdeki soğuk hava şartları nedeniyle kaldığı koğuşta bazı sıkıntılar olduğunu kaydetti.Bu konuda cezaevi idaresi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bazı taleplerde bulunduklarını ifade eden Sezer, "Kaldığı bölmedeki yere petek ilavesi yapılarak konu bir nebze de olsa çözüldü. İnanıyoruz ki taleplerimiz üzerine diğer sorunlar da çözülecek" şeklinde konuştu.Başbuğ'un üç kişi kapasiteli bir koğuşta tek başına kalmasının uygun olmadığını ifade eden avukat Sezer şunları söyledi:"Müvekkilimiz Başbuğ 70 yaşında bir insan. Bu konuda şahsi görüşüm yanında bir kişinin kalması sağlık ve moral motivasyon açısından daha uygun olacağı yönünde. Yalnız başına kalmasından rahatsızız. Bu konuyu da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik."