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Yaşam

Başbuğ açıklama yapacak

Balıkesir'de bulunan Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un süpriz bir kararla saat 12.40'da basın toplantısı yapacağı açıklandı.

15 Ekim 2008 03:00

Balıkesir'de Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulları "Sancak Tevcih Töreni"ne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ törenin ardından programda olmamasına rağmen basın toplantısı yapma kararı aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulları "Sancak Tevcih Töreni"ne katıldı. Kara, Hava ve Jandarma Kuvvet Komutanları'nın da hazır bulunduğu törenin ardından sürpriz bir kararla basın mensupları komutanlık karargah binasına çağrılarak hazırlanmaları istendi. Orgeneral Başbuğ'un saat 12.40'ta basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

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