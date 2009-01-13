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Yaşam

Başbayan'a geçmiş olsuna gitti

Emine Erdoğan bir süredir grip nedeniyle evinden çıkamayan First Lady Hayrünnisa Gül’e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

13 Ocak 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan bir süredir grip nedeniyle evinden çıkamayan First Lady Hayrünnisa Gül’e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Emine Erdoğan, dün akşam saat 18.30 sıralarında makam aracıyla Gül Ailesi’nin kaldığı Dışişleri Konutu’na geldi. Hayrünnisa Gül, konuğuna çay ve kuru pasta ikram etti. Hayrünnisa Gül’ün, Emine Erdoğan’ın cumartesi günü İstanbul’da İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını kınamak amacıyla çoğunlukla Arap ülkeleri liderlerinin eşleriyle düzenlediği toplantıya katılmaması, aralarının açık olduğu yorumlarına neden olmuştu. İki lider eşinin dünkü sohbetinde Gazze’deki Filistinli kadın ve çocukların yaşadıkları trajedi ana konu oldu.

Ortak girişim

Hayrünnisa Gül, Emine hanımı bu girişiminden dolayı kutlarken, hastalığı nedeniyle katılamadığı toplantı hakkında bilgi aldı. Toplantıyı TV’den canlı olarak izlediğini söyleyen Gül, Gazze’deki acıyı en iyi annelerin anlayabileceğini vurguladı. Filistinli kadın ve çocuklara daha etkin yardım ulaşması için bundan sonra da girişimlerin devam ettirilmesinde mutabık kalan iki lider eşi, Batı dünyasındaki lider eşlerinin de daha aktif rol üstlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

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