Başbayan'a geçmiş olsuna gitti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan bir süredir grip
nedeniyle evinden çıkamayan First Lady Hayrünnisa Gül’e "geçmiş olsun"
ziyaretinde bulundu.
Emine Erdoğan, dün akşam saat 18.30 sıralarında makam aracıyla Gül
Ailesi’nin kaldığı Dışişleri Konutu’na geldi. Hayrünnisa Gül, konuğuna
çay ve kuru pasta ikram etti. Hayrünnisa Gül’ün, Emine Erdoğan’ın
cumartesi günü İstanbul’da
İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını kınamak amacıyla çoğunlukla
Arap ülkeleri liderlerinin eşleriyle düzenlediği toplantıya
katılmaması, aralarının açık olduğu yorumlarına neden olmuştu. İki
lider eşinin dünkü sohbetinde Gazze’deki Filistinli kadın ve çocukların
yaşadıkları trajedi ana konu oldu.
Ortak girişim
Hayrünnisa Gül, Emine hanımı bu
girişiminden dolayı kutlarken, hastalığı nedeniyle katılamadığı
toplantı hakkında bilgi aldı. Toplantıyı TV’den canlı olarak izlediğini
söyleyen Gül, Gazze’deki acıyı en iyi annelerin anlayabileceğini
vurguladı. Filistinli kadın ve çocuklara daha etkin yardım ulaşması
için bundan sonra da girişimlerin devam ettirilmesinde mutabık kalan
iki lider eşi, Batı dünyasındaki lider eşlerinin de daha aktif rol
üstlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.