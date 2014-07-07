'Başkanlık sistemi Türkiye için zorunlu istikamet'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos seçimlerinde açık ara önde bitireceğini kaydederek, Başbakan'ın istifasının söz konusu olmayacağını söyledi.







Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, "İnşallah 10 Ağustos'ta, bu seçimi açık ara önde bitiren Sayın Başbakanımız, kazanan ise Türkiye olacaktır' dedi. Gezi olayları ve daha sonra 17-25 Aralık darbe girişimlerinin hep Erdoğan'ın Köşk'e çıkmasını engelleme amaçlı olduğunu kaydeden Şentop, milletin bu planı fark edip Başbakan'a 'Seni Çankaya'da görmek istiyorum" mesajı verdiğini ifade etti.

'Türkiye başkanlık sistemine ergeç geçecek'

Cumhurbaşkanını ilk kez milletin seçmesiyle Türkiye'nin başkanlık sistemine daha da yaklaşacağını vurgulayan Şentop, "Başkanlık sistemi, Türkiye için zorunlu bir istikamet. Türkiye er geç bu sisteme geçecektir. Bu sistemi zorunlu kılan, Türkiye'nin ihtiyaçları, iddiaları ve gün geçtikçe istikrarın kökleşmesidir. AK Parti olarak başkanlık veya türdeşi bir sistem talebimizi sayın Başbakanımıza özgü bir tasarım olarak görenlerin ve gösterenlerin yanıldıkları ortaya çıkacaktır. Elbette başkanlık sisteminin elzem olduğunu hâlâ düşünüyoruz ve süreç Türkiye'yi o noktaya götürecek" yorumunda bulundu.



CHP'nin, milletle ne zaman zıtlaşmaya düşse hemen muhafazakar görünümlü isimlere yöneldiğine dikkat çeken Şentop, şunları söyledi: "1950'ye giden süreçte de ilahiyat profesörü Şemseddin Günaltay'ı başbakan yapmışlardı. Netice malum. CHP, dindar görünümlü siyasi figürlerle mizansen yapmak yerine, milletin değerleriyle barışmayı samimi olarak denese, belki bir şansı olur. Gerçi, milletin değerleriyle barışık bir CHP, ne kadar CHP olur, o da tartışmalıdır. Yani CHP, bırakın Mısır'da tahsil görmüş Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, el Ezher şeyhini bile aday yapsa, başarılı olamaz."

Yurtdışı oyları

Yurtdışında yaşayan vatandaşların toplam seçmen içerisindeki payının yüzde 5 civarında olduğunu kaydeden Şentop, "Bu önemli bir orandır. Bu süreçle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hem YSK'nın sitesinde hem de arkadaşlarımızın hazırladığı www.yurtdisisecim.com adlı sitede ayrıntılı olarak anlatılmaktadır" diye konuştu.

'İstifa tartışmaları boşuna'

Köşk adaylığı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın görevinden istifa etmesi gerektiği şeklindeki yorumların 'hukuki bir değerinin olmadığını' kaydeden Mustafa Şentop, 'Kanun ve YSK'nın kararları açık. Geçmişte, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül, aynı makama aday olmuşlardı. Hangisi görevlerinden istifa etti? Hatta Sezer, Anayasa Mahkemesi başkanı idi; istifa etmeden cumhurbaşkanlığına geçti. Dünyada da durum aynı. Obama ikinci dönem için aday olduğunda istifa mı etti? Ayrıca başbakanın milletvekili seçimlerine giderken istifa etmediğini biliyoruz. Bu seçimde mevcut cumhurbaşkanımız aday olsaydı onun da istifası gerekmeyecekti. Bu tamamen beyhude bir tartışma" ifadelerini kullandı.