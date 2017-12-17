Başbakan Yıldırım: Kudüs’te yanlış hesaplar yapanlar sonunda pişman olacaktır

Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI,(DHA)- ABD’nin Kudüs kararına karşın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul etme kararını anımsatan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu bölgede, Kudüs’te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır. Bütün devletleri başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaya çağırdık. Bu kararın arkasında sonuna kadar Türkiye olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedib

Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’ndaki AK Parti İl Kongresi\'ne Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Salim Uslu ve partililer katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı’ya bugüne kadar yapılan çalışmalardan bahsederek, “Çok işler yaptık. Çok şeyler başardık. Ama yetmez daha yapacak çok işimiz var. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin” dedi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

“Kudüs hakkında Amerikan Başkanı keyfi bir karar aldı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etti. Biz de bu haksız, hukuksuz kararı asla tanımayacağımızı ve bu kararın yok hükmünde olduğunu milletin adamı Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bölgemiz hakkında böyle tek taraflı, keyfi kararlar almak hiç kimsenin hakkı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da toplandı. Tarihi kararlar aldı. Bu zirvede İslam dünyası Kudüs’e, Filistin’e sahip çıktık. Filistinliler sahipsiz değildir dedik. Bütün devletleri başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaya çağırdık. Bu kararın arkasında sonuna kadar Türkiye olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bölgede, Kudüs’te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır. Değerli yol arkadaşlarımı AK Parti olarak Türkiye’nin umudunu itibarını ekmeğini aşını büyütmek için yola çıkmış kutlu hareketin temsilcileriyiz. Ülkemizin birliğine, dirliğine yönelik bir çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. İnsanlarımızın kardeşine adalet, demokrasi ve özgürlüklere kasteden nice hain girişimlere maruz kaldık. Millet iradesinin temsilcileri olarak bu ihanet şebekeleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Engel koymaya bizi bu millete hizmet etmekten alı koymaya çalışanlara asla geçit vermedik. Millet iradesine sahip çıktık. İhanet odaklarıyla cesaretle, kararlılıkla mücadele ettik. Tuzak kuranların, kurdukları tuzakları başlarına geçirdik. Allaha dayandık, millete güvendik. Elhamdülillah milletin emanetini hiçbir zaman yere düşürmedik.”

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