Başbakanlık'tan veto yiyen haberler

Başbakanlık'tan gazetecilere veto

Milliyet gazetesi Başbakanlık muhabiri Abdullah Karakuş'un akreditasyonunun iptali konusunda Akif Beki'nin gerekçe olarak gösterdiği ve 'uydurulduğunu' iddia ettiği, Erdoğan'ın KKTC gezisindeki 'program değişikliği' haberini, Başbakanlık’tan gelen program doğruluyorBaşbakanlık Sözcüsü Akif Beki, Milliyet'in Başbakanlık muhabiri Abdullah Karakuş'un akreditasyonunun iptaliyle ilgili olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 2008'deki KKTC ziyareti sırasında yaptığı "program değişikliği" haberini gerekçe gösterdi.Beki isim vermeden, "Sn. Başbakanımızın basılı program kitapçığı ve gerçekleşmeleriyle uydurulduğu sabit olan cemaat temsilcileriyle görüşme için program değiştirme" ifadesini kullandı.Ancak Başbakanlık'tan Karakuş'a geçilen program ve Anadolu Ajansı'nın geçtiği gündem Beki'nin iddiasını çürütüyor.Karakuş'un yaptığı haberde, Erdoğan'ın temmuzda gittiği KKTC'de sürpriz bir program değişikliği yaptığı duyurulmuştu. Erdoğan'ın taslak programında yer alan "Türk Yıldızları akrotim gösterisinin" programından çıktığı, aynı saatlerde Nur cemaati liderlerinden Fethullah Gülen'e yakın olduğu belirtilen Türk İslam Kültür Cemiyeti Başkanı Işılay Arkan ile görüşmenin programına girdiği haberleştirilmişti. Bu değişiklik, gezi günü Başbakanlık'tan Karakuş dahil KKTC'ye giden tüm muhabirlere gönderilen programa ilişkin e-mailde yer almıştı. Saati 18.00 olarak belirlenen "Türk Yıldızları'nın gösterisi" programdan çıkarılarak, yerine saat 17.30'da "Türk İslam Kültür Cemiyeti Başkanı Işılay Arkan görüşmesi" konulmuştu.Arkan, görüşmeyi doğrulayarak Erdoğan'a neler anlatacağını açıklamıştı. Haberde, Arkan'ın sözlerine de yer verildi. Böylece haber, iki yerden de teyit edilmiş oldu. Arkan da görüşme saatinde Erdoğan'ın kaldığı otele geldi.Beki ise haberin çıkmasının ardından böyle bir program değişikliğinin olmadığını savundu. Beki, Erdoğan'ın Türk Yıldızları'nı izleyeceğini, Arkan ile bir görüşme yapmayacağını dile getirdi.Beki'nin bu sözleri de Milliyet'te yayımlandı. Ancak Erdoğan, Milliyet'in duyurduğu gibi KKTC Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı Türk Yıldızları programını izlemeye gitmedi. Erdoğan otelde görüşmelerini sürdürdü.