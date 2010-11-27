T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKANLIK'TAN TARAF GAZETESİNE YALANLAMA ANKARA (A.A)

27 Kasım 2010 16:47

-BAŞBAKANLIK'TAN TARAF GAZETESİNE YALANLAMA  ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan ''Genelkurmay'ın tabelası inecek'' başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan 'Genelkurmay'ın tabelası inecek' başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Haberde ileri sürüldüğü gibi Sayın Başbakanımızın Genelkurmay Başkanlığı'nın yapısının değiştirilmesine ilişkin çalışma yapılması yönünde bir talimatı olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24