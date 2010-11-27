-BAŞBAKANLIK'TAN TARAF GAZETESİNE YALANLAMA ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan ''Genelkurmay'ın tabelası inecek'' başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan 'Genelkurmay'ın tabelası inecek' başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Haberde ileri sürüldüğü gibi Sayın Başbakanımızın Genelkurmay Başkanlığı'nın yapısının değiştirilmesine ilişkin çalışma yapılması yönünde bir talimatı olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''