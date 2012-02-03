-Başbakanlıktan şantaj iddiasına yalanlama ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Başbakanlık Basın Merkezi, 4 Mayıs 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen görüşmeye dair ileri sürülen şantaj iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: ''İstanbul'da Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 Mayıs 2007 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen görüşmeye dair bugün bazı gazetelerde ileri sürülen şantaj iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Mesnetsiz iddiaların haber olarak sunulması, kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. İlgili yayın organlarına karşı her türlü hukuki hakkını mahfuz tutan Sayın Başbakanımız, gerçekle örtüşmeyen bu tür iddiaları esefle karşılamaktadır.''