Başbakanlıktan 'Sabah' transferi

4 ay önce Başbakanlık Basın Danışmanlığı görevinden ayrılan gazeteci Ahmet Tezcan, Sabah atv grubunu satın alan Çalık Grubu tarafından oluşturulan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı olarak göreve başladı.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunu olan Tezcan, 1981 yılı sonunda Bulvar Gazetesi’nde gece muhabiri olarak gazeteciliğe başladı.



Daha sonra, Tercüman, Yeni Haber, Günaydın, Gazete, Güneş, Erkekçe, Çağrışım, TGRT, Best FM, Radyo Şahin, Son Havadis, Yeni Şafak, Yeni Sayfa, Ayyıldız, Kanal 7, Kanal E, 9. Kanal, Kanal 6, BRT, Akşam, Güneş gazetelerinde çalışan Ahmet Tezcan, internet üzerinden yayın yapan medya eleştiri sitesi Dördüncükuvvetmedya’nın da kurucusu.

