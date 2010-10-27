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Politika

BAŞBAKANLIK'TAN ÖZKÖK'ÜN İDDİALARINA YANIT ANKARA (A.A)

27 Ekim 2010 17:57

-BAŞBAKANLIK'TAN ÖZKÖK'ÜN İDDİALARINA YANIT ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden davaya bir şekilde müdahil olduğu ve sürecin seyrini etkilediği şeklindeki ima ve iddiaların tamamen hayal mahsulü olduğu belirtilerek, ''Anayasamız tarafından teminat altına alınmış olan yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığına inanan Sayın Başbakan'ın sürmekte olan bir davaya doğrudan ya da dolaylı bir müdahalesi hiçbir biçimde söz konusu değildir'' ifadelerine yer verildi.  Açıklamada, bugünkü Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök imzasıyla yayınlanan köşe yazısında, devam eden bir dava konu edilerek, üçüncü şahıslar arasında geçen konuşmalardan hareketle Başbakan Erdoğan'ın sürece bir şekilde müdahale ettiği imalarının yer aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Yazıda sözü edilen kişiden Sayın Başbakan herhangi bir dosya almadığı gibi, Başbakanlık Teftiş Kuruluna ya da Emniyet Genel Müdürlüğüne de konuyla ilgili herhangi bir talimat vermemiştir. Söz konusu yazıda dile getirildiği gibi Sayın Başbakan'ın devam etmekte olan davaya bir şekilde müdahil olduğu ve sürecin seyrini etkilediği şeklindeki ima ve iddialar tamamen hayal mahsulüdür. Anayasamız tarafından teminat altına alınmış olan yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığına inanan Sayın Başbakan'ın sürmekte olan bir davaya doğrudan ya da dolaylı bir müdahalesi hiçbir biçimde söz konusu değildir. Doğrulatılmayan iddialarla Sayın Başbakanımıza yargıya müdahalede bulunduğuna ilişkin itham, yorum ve imalarda bulunulması son derece yakışıksızdır.''

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