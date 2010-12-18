-BAŞBAKANLIK'TAN ÖRTÜLÜ ÖDENEK AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, 2010 yılı örtülü ödenek harcamasının, kanunun öngördüğü tavan harcama limitinin yüzde 28'i oranında olduğu belirtilerek, yapılan harcamaların kanunda öngörülen tavan harcama limitinin üçte birini bulmadığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu'ya örtülü ödenek konusunda bir açıklama gönderildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sayın Mustafa Mutlu; 16 Aralık 2010 tarihli köşenizde yer alan 'Örtülü ödenek denetlenmeli!' başlıklı yazınızdaki iddiaların, bütçe tekniği ile ilgili hususların bilinmemesinden kaynaklandığı düşüncesiyle, aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur: Uluslararası ya da ulusal ölçekte meydana gelebilecek ve örtülü ödenek harcamasını gerektirecek gelişmelerin önceden öngörülmesi mümkün olmadığından, bütçe yılı başında bütçede bir tertip açılmakta ve bu tertibe sembolik bir 'iz ödenek' konulmaktadır. İz ödenek uygulaması, bir 'başlangıç ödeneği tahmini' değil, bütçe tekniği açısından bir tertip açılmasıdır. Yıl içerisinde uluslararası veya ulusal ölçekte ortaya çıkan devlet ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde bütçeden bu yöntemle harcama yapılmaktadır. Yıllar itibarıyla örtülü ödenek için ayrılan iz ödenek ve harcamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. /* Yıllar İz Ödenek Harcama Harcama/ İz Ödenek 2010* 230.000 385.400.247* 1.676 2009 230.000 341.971.042 1.487 2008 220.000 290.981.700 1.323 2007 220.000 262.286.521 1.192 2006 200.000 217.772.810 1.089 2005 200.000 97.680.439 488 2004 200.000 258.627.260 1.293 2003 175.000 103.012.740 589 2002 125.000 121.405.114 971 2001 100.000 76.655.005 767 2000 75.000 48.273.413 644 1999 60.000 45.214.202 754 1998 45.000 8.808.776 196 1997 30.000 6.367.593 212 1996 30.000 4.031.104 134 1995 15.000 1.274.780 85 */ *17/12/2010 tarihi itibarıyladır. 2010 yılı örtülü ödenek harcaması Kanunun öngördüğü tavan harcama limitinin yüzde 28'i oranındadır. Yani yapılan harcamalar kanunda öngörülen tavan harcama limitinin üçte birini dahi bulmamıştır. Hükümetimizin açıklık ve şeffaflık politikası gereğince, daha önce hiç açıklanmayan örtülü ödenek harcamaları, 2006 yılından beri Faaliyet Raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, açıklamamıza köşenizde yer vereceğiniz temennisiyle, bilgilerinizi rica ederiz."