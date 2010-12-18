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Politika

BAŞBAKANLIK'TAN ÖRTÜLÜ ÖDENEK AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 17:41

-BAŞBAKANLIK'TAN ÖRTÜLÜ ÖDENEK AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, 2010 yılı örtülü ödenek harcamasının, kanunun öngördüğü tavan harcama limitinin yüzde 28'i oranında olduğu belirtilerek, yapılan harcamaların kanunda öngörülen tavan harcama limitinin üçte birini bulmadığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu'ya örtülü ödenek konusunda bir açıklama gönderildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sayın Mustafa Mutlu; 16 Aralık 2010 tarihli köşenizde yer alan 'Örtülü ödenek denetlenmeli!' başlıklı yazınızdaki iddiaların, bütçe tekniği ile ilgili hususların bilinmemesinden kaynaklandığı düşüncesiyle, aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur: Uluslararası ya da ulusal ölçekte meydana gelebilecek ve örtülü ödenek harcamasını gerektirecek gelişmelerin önceden öngörülmesi mümkün olmadığından, bütçe yılı başında bütçede bir tertip açılmakta ve bu tertibe sembolik bir 'iz ödenek' konulmaktadır. İz ödenek uygulaması, bir 'başlangıç ödeneği tahmini' değil, bütçe tekniği açısından bir tertip açılmasıdır. Yıl içerisinde uluslararası veya ulusal ölçekte ortaya çıkan devlet ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde bütçeden bu yöntemle harcama yapılmaktadır. Yıllar itibarıyla örtülü ödenek için ayrılan iz ödenek ve harcamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. /*     Yıllar      İz Ödenek      Harcama          Harcama/ İz Ödenek       2010*        230.000      385.400.247*        1.676                    2009         230.000      341.971.042         1.487                    2008         220.000      290.981.700         1.323                    2007         220.000      262.286.521         1.192                    2006         200.000      217.772.810         1.089                    2005         200.000       97.680.439           488                      2004         200.000      258.627.260         1.293                    2003         175.000      103.012.740           589                      2002         125.000      121.405.114           971                      2001         100.000       76.655.005           767                      2000          75.000       48.273.413           644                      1999          60.000       45.214.202           754                      1998         45.000         8.808.776           196                      1997         30.000         6.367.593           212                      1996         30.000         4.031.104           134                      1995         15.000         1.274.780            85                  */ *17/12/2010 tarihi itibarıyladır. 2010 yılı örtülü ödenek harcaması Kanunun öngördüğü tavan harcama limitinin yüzde 28'i oranındadır. Yani yapılan harcamalar kanunda öngörülen tavan harcama limitinin üçte birini dahi bulmamıştır. Hükümetimizin açıklık ve şeffaflık politikası gereğince, daha önce hiç açıklanmayan örtülü ödenek harcamaları, 2006 yılından beri Faaliyet Raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, açıklamamıza köşenizde yer vereceğiniz temennisiyle, bilgilerinizi rica ederiz."

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