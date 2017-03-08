Başbakanlık'tan Orgeneral Huduti'nin yargılandığı davaya müdahillik talebi

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile diğer sanık askerler, ilk kez hakim karşısına çıktı. Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nca, davaya müdahil olma talebinde bulunuldu.

Yoğun güvenlik önlemi altında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun’un da aralarında bulunduğu toplam 21 tutuklu askerle bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, müştekiler ve sanık yakınları hazır bulundu.

İddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, duruşmada daha sonra müştekileri dinledi.

"Bana ateş açıldı, davaya katılmak istiyorum"

2. Ordu Komutanlığı’ndan açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, kendisine ateş açan kişi ya da kişilerin üniformalı olduklarını ifade ederek, "Vatanımı savunmak üzere oraya gittim. Elimde silah, taş ya da sopa yoktu. 2’nci Ordu’dan bana açılan ateş savuma amaçlı değildi. Kamyon kasasının üzerindeyken bana nişan alınıp, ateş açıldığını gördüm. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

"Okuma yazmam yoktur, darbenin ne olduğunu bilmiyorum"

Tutuksuz er Muhlis Tunç ise şunları anlattı:

"1-1.5 ay önce Malatya’ya geldim. Okuma yazmam yoktur, cahilim. Darbenin ne olduğunu da bilmiyorum. Koğuşta uyuduğum sırada 04.00- 04.30 sıralarında uyandırıldık. Kimin uyandırdığını bilmiyorum. Uyandıktan sonra aşağı indirdiler. Koğuştan çıktığım sırada Hüseyin üsteğmeni gördüm. Sadece bize 'Çabuk çabuk’ şeklinde beyanda bulundu. Aşağıya indikten sonra arkadaşlar 'Kemal Yüzbaşı’nın emri olduğunu ve silah almamız gerektiği'ni söyledi. Hatta 'tatbikat yapıldığını' da söylediler. Bunu Kemal Yüzbaşı’dan duymadım. Arkadaşlarla Nizamiyeye gittik, karanlıktı. Cahil oluğum için rütbeleri de bilmiyorum. Nizamiyeye gittikten sonra Kemal Yüzbaşı 'Mevzi alın tatbikat var' şeklinde sözler söyledi. Sabah 08.00 sıralarında mevzi alarak bekledik. O sırada yine Kemal Yüzbaşı 'Hiç kimse içeriye girmeyecek, polisler dahil kimse içeriye girmeyecek, girene sıkın' şeklinde emir de verdi. Hatta 'Sıkmayana ben sıkarım' şeklinde sözlerde söyledi. Ben bu sırada havaya 2 el ateş ettim. Sonra da sürünerek yavaş yavaş oradan ağaçlık kısma doğru kaçtım. Önce yemekhaneye sonra koğuşa gittim daha sonrada teslim oldum. Nizamiyedeyken bize ateş ediliyordu. Kimseyi hedef almadım. Nizamiye civarındayken arkadaşımız er Abdi Yıldız ateş sonucu yaralandı. Ne şekilde yaralandığını bilmiyorum, sonradan yaralandığını öğrendim. Yine; Kemal Yüzbaşı, 'Komutanımızı almaya gelmişler, biz de komutanımızı vermeyeceğiz, gerekirse çarpışacağız' ifadelerini kullandı."

Tutuksuz Onbaşı Ademcan Güven, Malatya Valisi ile Yüzbaşı Kemal Keskin arasında yaşananları ve silah çekme olayını anlatarak, şunları söyledi:

"Nizamiye’ye Malatya Valisi geldi. Kemal Keskin ile diyalog içerisine girdiler, Kemal Keskin’in 3-5 adım gerisindeydim. Vali içeri girmek istediğini söyleyince, Yüzbaşı Kemal Keskin emir gelmeden kendisini içeriye alamayacağını söyledi. Hatta Ordu Komutanı’nın içeride olduğunu, kışlaya giriş çıkışların yasak olduğunu da söyledi. Vali, Kemal Keskin ile görüştükten sonra ayrıldı. Kemal Keskin bize 'Mevzi alın' dedi, mevzilendik. Nizamiyeye doğru jandarmanın zırhlı aracı gelince, Yüzbaşı Kemal Keskin ve Piyade Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, iki şarjör boşaltmak üzere zırhlı araca ateş etti. Bir araçla Tuğgeneraller Zeki Karataş ile eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili 2 nolu nizamiyeye gelip, Kemal Yüzbaşı’ya, 'Başaramayacağız, 1. Ordu Komutanı da teslim oldu' şeklinde sözler söyledi. Kemal yüzbaşı ise 'Ben yıllardır bu anı bekliyordum, ben ve askerlerimiz teslim olmayacağız, bu kahpe düzeni bozacağız, bu kadar emek verilerek yapılan plan program boşa gidemez. Dışarıdakiler AKP’nin polisi hiç mi bizden biri yok? Dışarıdaki herkesi paket edelim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Tuğgeneraller oradan ayrıldılar."

Müdahillik talebi

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nın davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

Başkan Koç, mahkeme heyetinin ara kararında talebi değerlendireceğini kaydetti.Güven, yaralı iki asker arkadaşları ile 80 askeri süpürgeye flama bağlayarak teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.