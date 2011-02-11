-BAŞBAKANLIKTAN MISIR AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ''Yönetimi devralan Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyinin, sağduyulu ve mutedil bir yaklaşımla, adil ve serbest seçimlerle oluşacak yeni yönetime görevi en kısa zamanda devretmesini ve Mısır halkının iradesiyle şekillenecek anayasal demokrasiye geçilmesini temenni ediyoruz'' ifadelerine yer verildi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, bu akşam Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrıldığını ve ülke yönetimini Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyine bıraktığını açıkladığı anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye, Mısır'daki kitle gösterilerinin başlangıcından bu yana kardeş Mısır halkının demokrasi ve özgürlük yönündeki meşru taleplerini desteklemiş; ülkede çoğulcu, katılımcı ve insan haklarına dayalı bir düzene suhulet içinde geçilmesine yönelik temennilerini ifade etmiştir. Yönetimi devralan Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyinin, sağduyulu ve mutedil bir yaklaşımla, adil ve serbest seçimlerle oluşacak yeni yönetime görevi en kısa zamanda devretmesini ve Mısır halkının iradesiyle şekillenecek anayasal demokrasiye geçilmesini temenni ediyoruz. Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Mısır'ın bu gelişmelerden daha da güçlenmiş olarak çıkacağına yürekten inanıyoruz. Mısır'ın bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntıya düşmemesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için uluslararası toplum azami gayreti göstermelidir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ülke Mısır'ın ve kardeş Mısır halkının yanında olmaya devam edecektir.''