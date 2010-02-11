Başbakanlık'tan deprem senaryosu!

T24 - Başbakanlık’ın hazırladığı deprem senaryosuna göre, İstanbul’daki deprem en az 7 büyüklüğünde olacak, 32 bin kişi ölecek, 1 milyon 219 bin kişi de evsiz kalacak



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin hazırladığı deprem senaryosuna göre, İstanbul’u etkileyecek olası bir deprem en az 7 büyüklüğünde olacak. Marmara Denizi merkezli sarsıntıda 32 bin 536 kişinin öleceği, 81 bin 828 kişinin yaralanacağı, 1 milyon 219 bin kişinin de evsiz kalacağı tahmin ediliyor.



Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu’nun dün sunduğu rapor, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyelerini de şoke etti. Başkanlığın, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özmen tarafından hazırlanan deprem senaryosu özetle şöyle :



- Türkiye topraklarının yüzde 96’sı farklı oranlarda deprem riski altında. Toprakların yüzde 66’sı aktif fay hatlarıyla kaplı.



- Nüfusun yüzde 70’i ile büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’inin kurulu bulunduğu bölgelerde deprem riski çok yüksek.



- 1900-2009 arası 223 adet hasarlı deprem yaşandı. Toplam 86 bin insan hayatını kaybetti. 549 bin yıkık veya ağır hasarlı konut tespiti yapıldı.



- Türkiye’de 8 ayda bir, 5944 binanın yıkıldığı, 965 insanın öldüğü depremler meydana geliyor.



- İstanbul’da beklenen deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinde kalan kesiminde olacak. Bu bölgede 7’den büyük bir deprem bekleniyor.



- JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı), büyüklüğü 7.5 ve 7.7 olan iki ayrı senaryo hazırlamıştı.



Başkanlığın senaryosuna göre ise 7 büyüklüğündeki depremde 32 bin 536 ölü, 81 bin 828 yaralı olacak. 125 bin 137 ağır hasarlı, 169 bin 473 orta hasarlı, 206 bin 187 hafif hasarlı konut ortaya çıkacak. 1 milyon 219 bin 685 bin insan açıkta kalacak.





