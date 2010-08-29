Başbakanlıktan 'cinsel' uyarı

T24- Başbakanlığ’a başvuran bir vatandaş, cinsel gücü artıran ilaçlar hakkında bilgi istedi. Başbakanlık’tan vatandaşa verilen yanıtta, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bu tür ilaçların üretim ve ithalatına izin verilmediği belirtilerek, “Bu ilaçları kesinlikle kullanmayın” denildi.





Başbakanlık, piyasada ya da internette satılan cinsel içerikli ilaç ve ürünler hakkında bilgi isteyen vatandaşın talebini resmi yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na iletti.





Gıda Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Başbakanlığa gelen yanıt ise tekrar başvuru sahibi vatandaşa gönderildi. Başbakanlık’tan, vatandaşa verilen yanıtta Tarım Bakanlığı’nın ‘takviye edici gıda’ adı altında kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı artırıcı, sigara bıraktırıcı ve hastalıkları iyileştirici gibi niteliklerde hiçbir ürüne üretim yada ithal izni vermediği belirtildi.





Başbakanlığın yanıtında şu bilgilere yer verildi: “Bu etkilere sahip olduğu iddia edilen ürünlerin, ithalat ya da üretim izni olmadığı halde yalan beyanla Tarım Bakanlığı’ndan izinli oldukları ilan edilmektedir. Bu ürüleri pazarlayanlar başka firmalara ait ithalat ya da üretim izni tarih ve sayılarını kendi ürünlerine aitmiş gibi göstermektedir. Bu ürünlere ait Tarım Bakanlığı’ndan insanların günlük tükettikleri gıdalara ek olarak takviye edici gıda niteliğinde verilen ithal ve üretim izinlerini beyan ve taahhüt ettiklerinin dışında etiket, ambalaj ve reklamlarla satışa sunarak tüketiciyi yanıltılmaktadır.”



Reklamı da yasak



Yanıtta yapılan reklam ve tanıtımların mevzuata aykırı olduğunun da altı çizilerek Tarım Bakanlığı tarafından üretim ve ithal izni verilen ürünlerin www.kkgm.gov.tr internet sitesinde yayımlandığı belirtildi. Vatandaşa verilen yanıtta şöyle dendi: “Bu bilgilerin tümü ürünün etiketi üzerinde doğru ve eksiksiz olarak yer almalıdır.





Marka, isim, üretici-ithalatçı firma gibi bilgilerin bir ya da birkaçının Bakanlığımızca yayımlanan bilgilerden farklı olması durumunda, takviye edici gıdanın kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı arttırıcı, sigara bıraktırıcı ve hastalıkları iyileştirici bir özelliği olduğu iddia edilmesi durumunda ürünleri kesinlikle kullanmayınız.





Söz konusu durumlarda yapılan reklam ve tanıtım radyo, televizyon ya da yazılı basında yer alıyor ise Bakanlığımızın yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na ve radyo televizyon reklamları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurmanız durumunda mevzuat kapsamında bu kurumların da yaptırım uygulaması sağlanmış olacaktır.





Bakanlığımız tarafından yukarıdaki hususların düzeltilmesi, sorumlular hakkında yasal işlem uygulanması için halihazırda yürütülen denetimlerimize ek olarak kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bakanlığımıza yaptığınız başvurunuzda bilgileri verilen ürün yada satış yerine ait bilgiler bu kapsamda değerlendirmeye alınmıştır.”



